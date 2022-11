Giovedì 10 novembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle ore 14 circa. La registrazione è iniziata attorno a mezzogiorno (molto prima rispetto alle scorse settimane) e si è conclusa in questi minuti. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, informano i telespettatori su alcune delle tante cose che sono accadute ai titolari della classe. Tommy e NDG sono andati incontro a un serio provvedimento, mentre Gianmarco è stato ancora criticato da Todaro.

Aggiornamenti sui titolari di Amici

La ventiduesima edizione di Amici, è arrivata al suo nono appuntamento: domenica 13 novembre, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la puntata che è stata registrata in queste ore.

Maria De Filippi, dunque, ha appena condotto lo speciale che i telespettatori vedranno in tv tra tre giorni, quello attesissimo soprattutto dai sostenitori di due cantanti della classe.

Notizia del 9 novembre, infatti, è che NDG e Tommy Dali sono risultati i peggiori nella verifica immediata di teoria musicale voluta da Zerbi. I titolari della scuola hanno preso 2 come voto e, come se non bastasse, sono stati informati che a breve avrebbero scoperto il provvedimento disciplinare pensato da Rudy per punire la loro poca voglia di stare a lezione.

Il professore non ha guardato in faccia a nessuno, neppure all'allievo del proprio team che solo poche settimane fa l'ha fatto commuovere fino alle lacrime con la cover de "Il diario degli errori", brano di Michele Bravi.

Verifiche e sfide ad Amici

Come ogni settimana, anche oggi tutti i ragazzi della classe si sono esibiti davanti ai professori per la riconferma della maglia.

A rischiare l'eliminazione, sono stati il cantante e il ballerino che si sono classificati all'ultimo posto nelle gare interne del giorno.

Durante la nona puntata di Amici, però, c'è stato anche spazio per un momento tensivo ma con una finalità positiva. I titolari della categoria canto, infatti, si sono sfidati sugli inediti: dopo che anche Cricca e Federica hanno ottenuto l'ok da alcuni produttori, la produzione ha messo su una competizione tra i brani d'esordio di tutti i cantanti.

Il talento che si classificherà primo nella lista delle preferenze di alcuni esperti di musica (esponenti delle radio e vocal coach), potrà cantare il proprio pezzo nel corso della finale di Tu sì que vales. Stash, Michele Bravi e Beppe Vessicchio hanno scelto Aaron, il cantante della squadra capitanata da Zerbi.

Ospite d'onore alla nona di Amici

Come sempre, a presiedere le gare di canto e ballo sono stati giudici d'eccezione, ovvero esperti di musica e danza che hanno osservato e valutato le esibizioni dei titolari della scuola.

Un'anticipazione che ha cominciato a circolare sul web ancora prima dell'inizio della registrazione, è quella sulla presenza di Alessandra Amoroso in studio. La vincitrice di una vecchia edizione di Amici, infatti, è stata l'ospite d'onore delle riprese del 10 novembre, durante le quali ha eseguito in anteprima il suo nuovo inedito "Notte blu".

La salentina ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Maria De Filippi, anche per questo sceglie sempre lei e le sue trasmissioni per promuovere nuove canzoni o per la lanciare un tour che la porterà in giro per l'Italia fino a fine dicembre.

Agli Elios anche Belen Rodriguez per due motivi: lanciare l'ultima puntata di Tu sì que vales e fare una sorpresa a Wax. Irama, invece, ha inviato un video messaggio ad Aaron.

Non sono mancate le discussioni tra gli insegnanti del cast, come quella che i fan hanno visto pochi fa tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro su Gianmarco. I docenti di ballo sono in profondo disaccordo sul talento di hip-hop, e per questo sono arrivati al punto di urlarsi contro e a opporsi ai compiti che vengono assegnati al ragazzo.