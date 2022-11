Con largo anticipo rispetto al solito, nella tarda mattinata di giovedì 10 novembre sono trapelate le prime anticipazioni della nona registrazione di Amici. Contrariamente a quello che si è vociferato nei giorni scorsi, gli ospiti dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica prossima non saranno Albe e LDA. Maria De Filippi ha scelto di ospitare Alessandra Amoroso, in uscita l'11/11 con il nuovo singolo "Notte blu".

Notizie sulle nuove riprese di Amici

Per giorni si è vociferato che gli ospiti della nona puntata di Amici sarebbero stati LDA e Albe, che venerdì 11 novembre usciranno con l'inedito "Cado".

Ieri sera, però, alcune pagine Twitter hanno fatto sapere di aver parlato con uno dei due ex allievi del talent, e che quest'ultimo aveva smentito il ritorno in studio per presentare il nuovo singolo.

Giovedì 10 novembre è arrivata un'anticipazione ufficiale che conferma quanto sostenuto da Albe alcune ore fa: l'unico ospite musicale della registrazione odierna è Alessandra Amoroso.

L'ex vincitrice del programma, infatti, sta per pubblicare una nuova canzone intitolata "Notte blu" e la interpreterà per la prima volta proprio nel programma di Maria De Filippi.

Ancora non si sa se ci saranno altri ospiti oppure se la pugliese monopolizzerà tutto il tempo a disposizione come ha fatto Cristiano Malgioglio la scorsa settimana.

Attesa per la punizione ai ragazzi di Amici

La registrazione del nono speciale di Amici, inizierà nella tarda mattinata del 10 novembre e, circa tre ore dopo, inizieranno a trapelare tutte le anticipazioni.

Molto prima rispetto al solito, dunque, i telespettatori scopriranno cosa accadrà in studio, a partire da possibili nuove eliminazioni e dagli esiti delle tante gare che sono previste per questa puntata.

Uno spoiler che ha dato Maria De Filippi durante il daytime del 9/11, è quello sull'opportunità che tutti i cantanti della classe hanno di potersi esibire durante la finalissima di Tu sì que vales.

Chi si classificherà primo nella gara inediti giudicata da una commissione esterna, vincerà una performance nella diretta del programma leader d'ascolti del sabato sera, quello del quale la conduttrice Mediaset è giurata assieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

La rabbia del professore di Amici

Un'altra anticipazione che è attesissima dai fan di Amici, è quella sul provvedimento disciplinare che sarà preso nei confronti di Tommy Dali e di NDG. Rudy Zerbi ha fatto sapere ai ragazzi della classe che durante la nona puntata sarà svelata la punizione pensata assieme alla produzione per i due cantanti che si sono dimostrati svogliati e irrispettosi nelle lezioni di teoria musicale.

L'insegnante della scuola ha precisato che gli allievi non saranno puniti con l'assegnazione di pulizie o cose del genere: la strigliata che i titolari hanno ricevuto poche ore prima della registrazione, non lascia presagire a nulla di buono.

Il docente della commissione interna potrebbe chiedere: la sospensione della maglia, l'eliminazione diretta degli alunni (anche se uno è un componente della sua squadra), la sfida immediata oppure un televoto per interpellare il pubblico sulla questione.

Tutti gli spoiler sulla puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 novembre, comunque, trapeleranno tra qualche ora, quando si scoprirà cosa ne sarà di Tommy e di NDG, ma anche di tutti gli altri ragazzi che anche questa settimana dovranno fare di tutto per riconfermarsi nel cast partecipando a gare di canto e ballo, a performance speciali per vincere dei premi e a compiti assegnati dai professori.