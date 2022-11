Nella giornata di giovedì 24 novembre si è svolta la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 27 novembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Maria De Filippi si è infuriata contro gli studenti per le scarse condizioni igieniche in cui vige la casetta. Mattia, Gianmarco e Ndg, per tale motivo, hanno avuto un provvedimento disciplinare e sono finiti in sfida immediata. Ramon, vedendo Gianmarco in difficoltà e a rischio eliminazione, è scoppiato a piangere. Raimondo Todaro, invece, ha sbottato contro Zenzola, dopo avere fatto una pessima esecuzione di un compito, assegnatogli dalla maestra Celentano.

Amici, riprese 24/11: Maria De Filippi furiosa con gli alunni per il disordine in casetta

Le anticipazioni trapelate in rete sulla registrazione di Amici del 24 novembre rivelano che le riprese sono iniziate con un filmato e un provvedimento disciplinare per gli studenti del talent show. A quanto pare Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi della scuola, per il fatto che non abbiamo ammesso le loro colpe in merito alle scarse condizioni igieniche presenti nella loro casetta. Visto che i "colpevoli" non si sono fatti avanti, la conduttrice ha affermato che avrebbe fatto lei i nomi delle persone che non fanno nulla. Maria De Filippi ha suddiviso gli studenti in tre categorie: quelli che fanno più del dovuto, chi fa il giusto e chi non fa niente.

Dopo tale suddivisione, Zerbi ha messo in sfida immediata Ndg, mentre Raimondo ha chiesto ad Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia, chiedendo a Todaro di ricambiare il favore, mettendo in sfida Gianmarco.

Amici, registrazione 24/11: Ramon piange per Gianmarco

Gianmarco è stato mandato in sfida immediata da Raimondo Todaro.

Il giovane è rimasto deluso dal fatto di non essere stato salvato dalla sua insegnante di ballo e ha rivelato di non essere la persona che pulisce meno di tutti in casetta. A quel punto Ramon è scoppiato in lacrime per la situazione che stava vivendo il suo compagno e ha sostenuto che il ballerino è uno dei ragazzi che si occupa sempre delle pulizie, e non meritava un trattamento simile.

Rudy Zerbi è intervenuto, chiedendo all'allievo di Alessandra Celentano di prendersela con gli altri studenti di Amici che non hanno avuto il coraggio di alzarsi e prendersi la colpa del disordine nell'appartamento. Al momento la sfida di Gianmarco è congelata.

Amici, puntata 27/11: Raimondo Todaro sbotta con Mattia Zenzola

Anche per Mattia c'è stata la sfida immediata, ma il ballerino non è stato eliminato. Non è il primo provvedimento disciplinare a cui va incontro, anche nella precedente edizione era stato punito sempre a causa delle poche pulizie e del disordine in casetta.

In aggiunta al provvedimento disciplinare, Mattia non ha nemmeno superato il compito che gli aveva assegnato la maestra Celentano. A quanto pare ha fatto una pessima esecuzione, facendo arrabbiare Raimondo Todaro. Zenzola ha vinto la prova Tim, ma per punizione Maria De Filippi non ha fatto ballare Mattia.