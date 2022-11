Antonino Spinalbese, noto ai più per il legame sentimentale avuto con Belen Rodriguez, ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Oriana Marzoli. Parlando con la concorrente al Grande Fratello Vip 7, il 27enne ligure ha spiegato infatti di non avere gradito le esternazioni con le quali quest'ultima, replicando alla riflessione di Antonio stesso circa il fatto che gli manca la figlia, ha fatto presente che a lei manca il proprio cane. Un paragone di certo non azzeccato che sembra essere diventato la classica goccia che fa traboccare il viso.

Spinalbese ha così rivelato all'influencer venezuelana di non vederla come il suo tipo di donna ideale.

Lo sfogo di Spinalbese

Parlando con Luca Salatino, Antonino ha spiegato che Oriana probabilmente non è la sua donna ideale. Nello specifico, il 27enne ha riferito di avere un carattere molto introverso ecco che nel momento in cui si è lasciato andare ad un attimo di debolezza con la coinquilina, la risposta di Oriana non è stata delle migliori: "Le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il suo cane".

Successivamente Antonino ha affrontato l'argomento con la diretta interessata. Nella veranda della casa più spiata d'Italia, Spinalbese ha così spiegato ad Oriana di non voler più continuare la conoscenza con lei: "Voglio di più.

Voglio una Ferrari e tu sei un Porsche. Senti, questa situazione è imbarazzante".

#gfvip Antonino sembra il classico indeciso dentro una concessionaria di belle automobili...Prima si intressa ad una "Lamborghini, poi ci ripensa e fa un giro di prova su una "porsche", adesso desidera una "Ferrari".... 🤔🤔 pic.twitter.com/5xKrP4Wxay — Maryjun76 (@Maryjun76) November 25, 2022

La reazione della influencer

Oriana Marzoli ha ovviamente compreso di avere sbagliato.

A tal proposito, la diretta interessata ha esternato (e poi rinnovato) le proprie scuse ad Antonino: "Non volevo essere inopportuna". L'influencer ha precisato che le sue parole erano state pronunciate a fin di bene, per evitare un crollo emotivo come quello avuto da Luca Salatino: Oriana in definitiva non voleva che anche Antonino finisse nello sconforto per la mancanza della figlia: "Ti chiedo perdono se ti ho ferito".

Vedendo Spinalbese impassibile, Oriana Marzoli si è addirittura inginocchiata davanti al coinquilino continuando a chiedere scusa.

Cosa pensano gli altri concorrenti del GFVip7?

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Nel corso della conversazione l'influencer ha lasciato intendere di essere stata "mollata" e che tra i due c'è stato un rapporto intimo sotto le lenzuola. Dopo avere rivolto alla coinquilina alcune domande su come fosse accaduto il tutto davanti alle telecamere, Donnamaria ha criticato l'atteggiamento di Antonino: "Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa". Secondo il volto di Forum, Spinalbese tira spesso in ballo la figlia quando non è realmente interessato ad una donna.

Antonella Fiordelisi invece ha sostenuto che il 27enne ha fatto bene ad interrompere la conoscenza se non era sicuro di avere un futuro con Oriana.