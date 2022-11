Emergono i primi retroscena su Viola come il mare 2 con Can Yaman, la fiction Mediaset prodotta da Lux Vide di cui è stata già confermata la nuova stagione.

I colpi di scena non mancheranno, e al centro dell'attenzione torneranno a esserci le vicende dell'ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale.

In attesa di scoprire se tra i due sboccerà l'amore nel corso delle prossime puntate, la sceneggiatrice Elena Bucaccio ha svelato che in questo nuovo capitolo ci sarà spazio per l'arrivo in scena di nuovi antagonisti.

Confermate le riprese delle nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare 2 è stato confermato per la prima serata Mediaset della prossima stagione televisiva.

La fiction che vede protagonista Can Yaman tornerà in onda nel corso del 2024 con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano già attesissime dai fan.

Al centro delle trame torneranno le vicende di Viola e Francesco: in primis bisognerà capire se i due protagonisti della serie sono realmente figli dello stesso padre.

Francesco e Viola scopriranno di essere fratelli in Viola come il mare 2?

Una scoperta che, nel caso in cui dovesse essere confermata, mettere la parola fine al sogno della coppia di poter vivere la loro storia d'amore.

Tuttavia, tenendo conto che il fulcro della serie ruota proprio intorno a questa intricata storia d'amore, non si esclude che gli sceneggiatori possano trovare nuovi espedienti per permettere loro di vivere la loro relazione.

Intanto, però, non mancano i primi retroscena su quello che succederà nel corso delle nuove puntate di Viola come il mare 2 e uno di questi ha a che fare con il cast della serie.

Retroscena nuove puntate Viola come il mare 2 con Can Yaman

La sceneggiatrice Elena Bucaccio, in una recente intervista a Fanpage, ha confermato la presenza di Can Yaman e Francesca Chillemi anche nel secondo capitolo della serie televisiva, destinata alla prima serata di Canale 5.

Tuttavia il cast si arricchirà di nuovi personaggi, di cui al momento non si hanno ancora ulteriori dettagli.

"Ci saranno nuovi antagonisti sentimentali interessanti", ha svelato la sceneggiatrice della fiction in merito a questa seconda attesissima stagione di Viola come il mare.

Insomma, gli sceneggiatori sapranno come fare per cercare di attirare sempre più l'attenzione degli spettatori e fare in modo che la seconda stagione della fiction con Can Yaman possa ottenere lo stesso successo di ascolti della stagione d'esordio, seguita da una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5.