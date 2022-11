Incredibili colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful, in programma a novembre negli Usa. Gli spoiler americani della soap opera segnalano che Hope Logan (Annika Noelle) compierà un gesto inaspettato nei confronti di Thomas Forrester. La donna, in crisi con Liam Spencer (Scott Clifton), potrebbe baciare l'ex marito, complice il successo dell'ultima sfilata della Hope for the future.

Beautiful, anticipazioni: Brooke capisce le nozze di Hope e Liam sono a un punto morto

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente trasmesse negli Stati Uniti, rivelano che Deacon sarà sempre più affascinato da Sheila (Kimberlin Brown), nonostante sia preoccupato che possa essere scoperto a dare ospitalità a una fuggitiva nel suo appartamento.

Per questo motivo, Sharpe organizzerà una notte romantica che sarà difficile da dimenticare. L'uomo, infatti, farà in modo che Il Giardino rimanga aperto fino a tardi, così che lui e Sheila Carter possano avere del tempo per loro.

Nel frattempo Brooke (Katherine Kelly Lang) continuerà a preoccuparsi a proposito delle intenzioni di Thomas nei confronti di Hope. La donna, infatti, capirà che il matrimonio di Liam è a un punto morto a causa del ritrovato rispetto di Hope per Thomas. Per questo motivo la signora Logan deciderà di adottare delle misure drastiche per liberare sua figlia dall'ex marito. Ma cosa deciderà di fare?

Bill corre in aiuto di Brooke

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in Italia, Bill deciderà di aiutare Brooke nella sua lotta contro Thomas.

Ebbene sì, il magnate informerà la sorella di Katie di aver escogitato un piano per proteggere Hope dall'ex marito. Una proposta che, tuttavia, avrà vita breve, dato che il padre di Douglas prenderà in considerazione l'idea di approfittare dell'euforia di Hope, dovuta dal successo per la sfilata, per avvicinarsi sempre di più a lei.

Tuttavia il giovane Forrester non dovrà fare molto per avere l'ex moglie tra le sue braccia. La donna, infatti, compierà qualcosa di avventato tutta da sola.

La giovane Logan potrebbe baciare sulla bocca Thomas

I portali americani anticipano che avrà luogo un momento inatteso tra i genitori di Douglas. Hope, infatti, si renderà protagonista di qualcosa di inaspettato, dopo aver ricevuto consensi per la sfilata e per la sua partnership lavorativa con Thomas da Ridge (Thorsten Kaye) e suo padre Eric Forrester. Alla fine la giovane Logan bacerà sulla bocca l'ex marito?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa storyline.