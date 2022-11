Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 5 al 10 dicembre 2022. Negli episodi inediti Deacon esce dal carcere e si presenta a Los Angeles, desideroso di incontrare Hope e Brooke. Inaspettatamente viene trattenuto da Sheila che, sapendo bene come manovrare le persone, trova il suo punto debole per convincerlo ad allearsi con lei. Nel frattempo Zende e Paris si baciano, mentre Thomas inizierà a manifestare dei preoccupanti segnali di ossessione nei confronti di Hope.

Anticipazioni di Beautiful dal 5 al 10 dicembre: Deacon torna in città

Finn ha ascoltato le suppliche di Steffy e, dopo aver scoperto che la madre l'ha ingannato con il finto malore, sarà furioso. Secondo le anticipazioni di Beautiful, Sheila proverà a evadere la sicurezza, ma Finn la caccerà una volta per tutte dalla sua vita, senza sapere a cosa sta andando incontro.

La situazione si complicherà non poco dopo il ritorno di Deacon Sharpe, che ha finito di scontare la sua pena in carcere. La prima persona che incontrerà, ironia della sorte, sarà Sheila. Davanti a un drink, i due parleranno accorgendosi di avere lo stesso fine: ricongiungersi con i propri figli. La furba Carter, toccando le corde giuste di Deacon, lo convincerà a stringere un'alleanza con lei per distruggere la famiglia Forrester, responsabile del loro dolore.

Steffy preoccupata per Thomas: Beautiful puntate italiane

Nelle prossime puntate della soap, Thomas si mostrerà apparentemente tranquillo, ma non sarà così. Hope si avvicinerà a lui dopo avergli fatto i complimenti per la nuova collezione. Il giovane Forrester traviserà le sue intenzioni e si illuderà di avere qualche possibilità di riconquistarla, andando in confusione.

Conoscendo bene il fratello, Steffy sarà preoccupata per Thomas, visti i suoi atteggiamenti nei confronti di Hope, certa che stia maturando di nuovo la pericolosa ossessione che gli è quasi costata la vita. Thomas però, cercherà di rassicurare la sorella, dicendole di considerare Hope solo come una preziosa risorsa per l'azienda.

Ovviamente si tratterà di una bugia.

Beautiful, trame 5-10 dicembre: Finn fa una sorpresa a Steffy

Intanto Finn vorrà voltare pagina dopo le incomprensioni dovute al rapporto con Sheila e così organizzerà una sorpresa romantica per Steffy.

Steffy e Finn si illuderanno di essere felici e di essersi liberati di Sheila, ma così non sarà. La perfida Carter, infatti, sta macchinando un piano per mettere fuori gioco Steffy ed entrare a pieno diritto nella vita di Finn e in quella della famiglia Forrester. Ora ha un valido alleato che di certo non ha paura di nulla, ovvero Deacon.