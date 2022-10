Interessanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma a inizio novembre negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) continuerà a lottare per riavere Ridge Forrester (Thorsten Kaye) nella sua vita. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, apparirà in ansia per suo fratello Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Sheila protagonista dell'episodio speciale di Halloween

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre sull'emittente americana Cbs, segnalano avvincenti colpi di scena.

L'attenzione sarà focalizzata su Sheila, interpretata dall'attrice Kimberlin Brown. La donna, infatti, sarà protagonista di un episodio speciale in onda per Halloween per i suoi 30 anni nella soap opera. Durante questa occasione sarà vestita con un costume da infermiera, intenta a intagliare una zucca sotto gli occhi di uno spaesato Deacon. Le scene saranno arricchite da molti flashback che riguarderanno il passato oscuro della donna.

Bill e Wyatt, invece, cercheranno di convincere Liam a fare la cosa giusta. Il padre di Kelly, infatti, sarà molto combattuto tra la sfiducia che prova nei confronti di Thomas e l'amore per sua moglie Hope (Annika Noelle). Per questo motivo suo padre e suo fratello cercheranno di aiutarlo a fare luce nei propri sentimenti.

A quanto pare Liam prenderà una decisione importante.

Brooke non vuole rinunciare a Ridge

Nelle puntate di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 sui teleschermi di Canale 5, Brooke non vorrà rinunciare a Ridge dopo la fine delle loro nozze. La donna, infatti, rimarrà ferma sull'intenzione di scoprire per quale motivo lo stilista l'abbia lasciata durante un confronto strappalacrime sulle montagne di Aspen.

Per questa ragione avrà una nuova conversazione con Liam, per cercare di scoprire perché suo marito ha iniziato a diffidare di lei.

Steffy teme che Thomas sia di nuovo ossessionato da Hope

Steffy, intanto, inizierà ad a preoccuparsi per suo fratello, infatti lui le esporrà una teoria riguardante Hope. La giovane stilista temerà che Thomas stia tornando a provare un'ossessione nei confronti della giovane Logan.

Per questo motivo si chiederà se Brooke avesse davvero ragione quando glielo aveva fatto notare nel corso di un confronto alla casa di moda. Ma sarà davvero così?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come andranno a finire queste storyline.