In Beautiful continueranno a tenere banco le vicissitudini di Eric, Quinn e Carter. Il loro accordo segreto non rimarrà tale, visto che Justin coglierà in intimità Quinn e Carter. La tresca tra i due amanti giungerà alle orecchie di Ridge, il quale con stupore scoprirà che Eric ha acconsentito a un matrimonio aperto.

Justin pedina Quinn per conto di Ridge: anticipazioni Beautiful

Eric, Quinn e Carter sono i protagonisti indiscussi delle puntate di Beautiful. I telespettatori sanno già della proposta fatta da Eric a Carter: per poter dare alla moglie la vita intima che lui non può più darle a causa dell'impotenza, Eric vuole che Quinn continui a frequentare Carter.

È una decisione sofferta per Eric, il quale sta già sopportando le continue domande di Brooke e Ridge sul suo matrimonio. Ridge in particolare, è certo che qualcosa non va, ma non può sospettare che il padre abbia dato il permesso a Quinn essere l'amante di Carter. Per vederci chiaro Ridge chiederà a Justin di pedinare Quinn il quale si metterà subito alle calcagna di Quinn.

Beautiful, Quinn e Carter colti sul fatto da Justin

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Justin seguirà Quinn e la vedrà entrare nell'appartamento di Carter. I due amanti cominceranno ad amoreggiare e Justin troverà il modo di entrare nel loft, cogliendoli sul fatto. I due capiranno che Justin sta lavorando per Ridge e lo pregherano di non dire nulla allo stilista.

Cercheranno di spiegare a Justin che ciò che ha visto non è un vero tradimento, visto che è stato Eric a dare loro il permesso di stare insieme. Justin non crederà a una sola parola e non perderà tempo per informare Ridge.

Ridge scioccato dopo aver scoperto l'accordo tra Eric, Quinn e Carter

Ridge sarà furibondo con Quinn. Dopo il resoconto fattogli da Justin, lo stilista affronterà la matrigna, la quale cercherà di spiegargli che è stata tutta un'idea di Eric.

Ridge, ovviamente, non crederà che il padre abbia potuto dare il permesso a Quinn di avere rapporti con Carter, pertanto andrà da Eric per capire una volta per tutte cosa sta succedendo al suo matrimonio. Ridge rimarrà scioccato quando il padre sosterrà la versione di Quinn. Il marito di Brooke cercherà di fargli capire che si tratta di una mossa scellerata e umiliante, nata solo dalla paura di restare solo senza Quinn. Riuscirà a convincere Eric a tornare sui suoi passi? Per scoprirlo basta attendere i prossimi episodi di Beautiful.