Sono passati pochi giorni da quando Ida ha iniziato a rendere pubblica la sua relazione con Alessandro. Lasciato lo studio di Uomini e donne, la parrucchiera si mostra sempre più innamorata e in attesa di riabbracciare il compagno nel weekend. Sui social network, intanto, la bresciana ha condiviso un dolce video in cui suo figlio Samuele si dice felicissimo per l'amore che la mamma ha finalmente trovato in televisione.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Nonostante lo scetticismo di molti Ida e Alessandro sono legatissimi e la conferma arriva dai profili social di entrambi.

Da quando hanno avuto il via libera dalla redazione di Uomini e Donne, i due hanno iniziato a pubblicare foto e video della loro quotidianità, il tutto accompagnato da romantiche canzoni e parole al miele.

Dopo aver partecipato alla registrazione del dating-show di martedì scorso (Platano e Vicinanza erano ospiti e hanno aggiornato il pubblico su come vanno le cose lontano dai riflettori), i piccioncini si sono separati per questioni lavorative: nel weekend appena cominciato, però, la coppia dovrebbe riunirsi o a Brescia o a Salerno.

In questi giorni, dunque, l'ormai ex dama del Trono Over ha condiviso con i suoi follower di Instagram tutta la felicità che sta provando da quando si è fidanzata col cavaliere napoletano, l'unico fino ad oggi ad averle fatto dimenticare Riccardo Guarnieri.

Il commento del bimbo sul sentimento nato a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono un po' divisi sull'addio di Ida al Trono Over: da un lato c'è chi è contento per lei e crede nella storia con Alessandro, dall'altro chi è convinto che a breve ci sarà un ritorno in studio per annunciare la rottura.

La bresciana, intanto, non si cura delle critiche e manifesta in tutti i modi il forte sentimento che prova per il cavaliere con il quale ha lasciato la trasmissione.

L'altro giorno, ad esempio, la dama ha condiviso tra le sue Instagram Stories un video in cui la si vedeva abbracciata al figlio: il piccolo Samuele, da sempre molto affettuoso con la madre, si è espresso sulla novità sentimentale di cui tutti parlano da settimane.

"Sono felice perché hai trovato l'amore", ha detto il bambino in un breve filmato che ha intenerito i follower della parrucchiera, che solamente su Ig sono oltre 620 mila.

Ida, dunque, può stare tranquilla perché anche la sua creatura approva la sua nuova relazione con Alessandro, nata ufficialmente lo scorso 4 novembre ma resa pubblica nella puntata di mercoledì 23.

Attesa per la prossima registrazione di Uomini e Donne

Da quando è stato trasmesso in tv il suo fidanzamento, Ida è libera di pubblicare tutto quello che vuole sulla storia d'amore con Alessandro. In questi giorni, infatti, i due hanno aggiornati i fan con dediche a distanza e scatti inediti, realizzati quando ancora non potevano condividere il loro rapporto nel rispetto delle regole del programma al quale hanno partecipato fino a poco tempo fa.

Nonostante non facciano più parte del Trono Over, Platano e Vicinanza sono già tornati in studio: lo scorso 22 novembre, la coppia è stata ospite di una registrazione molto movimentata, la prima dopo la scelta.

Le anticipazioni di quella puntata fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno raccontato di essere felicissimi e di fare grandi progetti per il futuro, il tutto davanti a Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo si è intromesso più volte nel momento dedicato a Ida e Alessandro, e questo ha scatenato l'ira di Gianni Sperti, che l'ha criticato molto.

Mentre i piccioncini ballavano a centro studio, poi, il pugliese si è messo a piangere e si è rifugiato nel backstage senza fare più ritorno davanti alle telecamere.