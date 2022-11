Le anticipazioni di Beautiful, relative agli episodi in onda dal 14 al 19 novembre, vedono al centro delle trame Eric, Quinn e Carter. Il patriarca dei Forrester spingerà la moglie tra le braccia di Carter, e questo solo perché la vorrà vedere appagata e felice dal punto di vista intimo. Ridge, intanto, si accorgerà che qualcosa non va nel matrimonio del padre e farà pedinare la matrigna da Justin.

Eric spinge Quinn tra le braccia di Carter: anticipazioni Beautiful

In Beautiful sarà Eric Forrester a stupire ancora una volta il pubblico. Il padre di Ridge spiegherà a Carter il motivo per il quale gli ha proposto di essere l'amante di Quinn.

Vorrà vedere la moglie appagata e felice dal punto di vista intimo. Esigenze che Eric non può soddisfare vista la sua impotenza.

Nel frattempo Ridge e Brooke noteranno che qualcosa non va nel matrimonio di Eric, nonostante lui abbia perdonato il tradimento di Quinn, ma non ne capiranno la causa.

Scoppia di nuovo la passione tra Carter e Quinn con la benedizione di Eric: trame al 19 novembre

Nel corso delle puntate in onda sino a sabato 19 novembre, ci saranno buone notizie per Steffy e Finn. I due si riappacificheranno dopo la partenza di Sheila. Steffy, però, avvertirà sia il marito che Paris: nonostante la partenza di Sheila, dovranno comunque stare molto attenti e non abbassare la guardia, visto che potrebbe tornare da un momento all'altro.

Eric riceverà la visita di Brooke e Ridge, i quali saranno stupiti nel vederlo a casa da solo. I due non sanno che Quinn è nel loft di Carter e per di più con la benedizione di Eric. A questo punto non tarderà a sbocciare nuovamente la passione tra i due amanti.

Ridge sospetta di Quinn e la fa pedinare da Justin: spoiler Beautiful

Dalle anticipazioni si viene a sapere che Quinn si confiderà con Shauna, rivelandole che Eric le ha dato il permesso di essere l'amante di Carter. Eric, comunque, non sarà proprio così felice e spensierato per questa situazione, e metterà le cose in chiaro con l'amante di sua moglie: gli dirà che anche se ha rapporti intimi con Quinn, lei rimarrà sempre sua moglie, pertanto non dovrà farsi strane idee.

Ridge, sempre più sospettoso, chiederà a Justin di pedinare Quinn. Infatti si convincerà del fatto che Fuller stia nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro. Scoprirà che la donna si vede ancora con Carter? Per saperlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40.