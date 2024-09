Al termine della 19^ stagione di Tempesta d'amore Eleni e Leander usciranno di scena lasciando il Furstenhof per trasferirsi in Tanzania. Lo faranno a pochi giorni dalle loro nozze che saranno in momento di grande gioia per amici e parenti. I due novelli sposi inizieranno così un nuovo capitolo della loro vita insieme. Resta ancora da capire se la loro uscita di scena sia definitiva oppure no.

Eleni e Leander si trasferiscono in Tanzania dopo essersi sposati

La 19^ stagione della soap tv tedesca si concluderà con l'episodio numero 4151 dove due dei protagonisti più amati si concederanno e lasceranno la serie.

Si tratta dei giovani Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld che decideranno di trasferirsi in Africa e più precisamente in Tanzania, paese che avrà offerto a Leander un posto di lavoro a cui lui non vorrà rinunciare. Leander non se ne andrà da solo, ma lo farà con la neo moglie Eleni. I due infatti, si sposeranno proprio nelle puntate finali della 19^ stagione, coronando così il puro sogno d'amore. Il matrimonio sarà un momento di grande gioia non solo per gli sposi ma anche per tutti i loro amici e parenti.

Le nozze di Eleni e Leander in Tempesta d'amore

Prima di arrivare alle nozze e al trasferimento in Africa, Leander e Eleni dovranno superare molte difficoltà. La giovane Schwarzbach ad un certo punto sarà infatti sul punto di sposare un altro uomo, Julian Specht.

Alla fine però, Eleni capirà di non poter ignorare i sentimenti che prova per Leander e tornerà da lui. I due non vorranno perdere altro tempo e decideranno di sposarsi al più presto. Non appena annunceranno le nozze, amici e parenti si metteranno all'opera per far sì che il giorno del matrimonio sia indimenticabile. Non mancheranno gli imprevisti, ma alla fine tutto filerà liscio e Leander ed Eleni si giureranno amore eterno in una cornice di felicità.

Per l'occasione torneranno dalla Tanzania anche Max e la compagna Imani.

Tempesta d'amore leader degli ascolti mattutini di Rete 4

Gli episodi della 19^ stagione che stanno andando in onda attualmente su Rete 4 continuano ad essere seguiti con passione dai telespettatori italiani. Testimonianza ne sono i dati di ascolto che vedono Tempesta d'amore riuscire a guadagnare una media del 5% di share ogni puntata e che fanno di questa soap uno dei programmi più visti della mattina di Rete 4.

Lo sceneggiato il cui titolo originale è Sturm der Liebe va in onda sulla tv italiana dal 2006. Inizialmente era trasmessa su Canale 5, per poi passare a Rete 4 nel 2007. Nel corso degli anni ha cambiato più volte collocazione oraria, sino ad arrivare a quella attuale che la vede in onda dal lunedì al venerdì dalle 9:45 alle 10:45.