Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse attualmente negli Stati Uniti.

Gli spoiler americani dello sceneggiato rivelano che Hope Logan (Annika Noelle) farà ritorno a casa in seguito alla sfilata, nascondendo un segreto a suo marito Liam Spencer (Scott Clifton) riguardante Thomas Forrester.

Beautiful, anticipazioni: Hope respinge un bacio di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate in onda a novembre negli Usa si soffermano sulle conseguenze della scelta di Liam. In particolare Hope soffrirà moltissimo quando suo marito deciderà di non partecipare alla sua sfilata a causa della presenza di Thomas.

Un atteggiamento che non passerà inosservato. Ma la ragazza non si lascerà condizionare e proverà a godersi il successo della serata.

Sarà proprio in questo clima di festa che ci sarà un avvicinamento tra lei e Thomas. Quest'ultimo cercherà di sedurre la figlia di Brooke o per lo meno a convincerla di essere cambiato e pronto a un futuro diverso insieme a lei. Il giovane apparirà talmente sicuro da cercare un approccio con l'ex moglie. Il bacio tuttavia sarà prontamente respinto da Hope, la quale ribadirà di essere una donna sposata e di volere solo Liam.

Hope Logan tiene la bocca chiusa con Liam su quanto accaduto con l'ex marito

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse poi nel 2023 anche su Canale 5, Liam attenderà con ansia il ritorno di Hope a casa.

A tal proposito, Wyatt Fuller (Darin Brooks), Brooke e Bill cercheranno di rassicurare il giovane, in quanto sono convinti che abbia fatto bene a non presentarsi alla sfilata. Dopodiché, il giovane Spencer cercherà di telefonare a sua moglie per convincerla a ritornare presto a casa.

Hope farà ritorno allo chalet dopo aver rimproverato aspramente Thomas per le sue avances troppo spinte.

In questa circostanza la donna farà promettere all'ex marito di mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto. Intanto il fratello di Steffy la pregherà di non parlare male di lui e di avere pazienza, visto che è ancora innamorato di lei. La giovane Logan, a questo punto, accetterà di tenere la bocca chiusa con suo marito, che in seguito la tranquillizzerà sul fatto di non essere stato presente al suo evento. Tuttavia la giovane designer non apparirà tranquilla e neanche particolarmente entusiasta di come sta evolvendo il suo matrimonio con Liam.