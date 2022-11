Continua l'appuntamento quotidiano con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. La programmazione resterà tale fino al 25 novembre. Poi, dal 28 novembre al 9 dicembre 2022, la soap andrà in pausa per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2022; le puntate inedite dello sceneggiato Rai torneranno sul piccolo schermo il 12 dicembre.

Prima dello stop, degli inaspettati colpi di scena attendono i telespettatori nelle puntate in programma dal 21 al 25 novembre 2022.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 21 al 25 novembre: Flora si sfoga con Marcello

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 21 al 25 novembre 2022 il pubblico vede Umberto e Flora alle prese con le conseguenze della loro rottura. Da una parte, il commendatore non accetterà di allontanarsi dallo stilista e cercherà di riallacciare i rapporti. Dall'altra, la giovane continuerà a mantenere le distanze. In crisi per il momento che sta passando, la statunitense si confiderà con Marcello. Nel frattempo, Ezio cercherà di trovare un lavoro prima di rivelare a Veronica di essersi dimesso dalla Palmieri. Intanto Vittorio e Matilde avrà una discussione che spingerà l'uomo a temere di perdere la sua collaboratrice.

Adelaide, nel frattempo, inizierà a sospettare che ci siano dei problemi tra Guarnieri e la compagna. Perciò, si rivolgerà a Barbieri per saperne di più.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 25 novembre: Vittorio può contare sulla vicinanza di Matilde

Le anticipazioni delle puntate in programma dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che Armando e Alfredo incoraggeranno Vito a farsi avanti con Maria.

Il giovane, dunque, lei scriverà un biglietto. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, Vittorio non nasconderà a Matilde il fatto di voler continuare a lavorare insieme a lei. Intanto, giungerà anche in Italia una notizia scioccante: l'assassinio del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Il tragico evento avvenuto oltreoceano sconvolgerà Vittorio che, a sorpresa potrà contare sulla vicinanza di Matilde.

Mentre Adelaide chiederà a Umberto di aiutarla nell'organizzazione di una serata al circolo in memoria di Kennedy, Flora abbandonerà l'appartamento in cui abitava con il banchiere.

Nel frattempo, Maria accetterà l'invito di Vito e si presenterà all'appuntamento. Tuttavia, stando alle anticipazioni, un imprevisto manderà in fumo i piani del giovane.

Adelaide si lascia andare con Marcello: Il Paradiso delle signore 7 trame 21-25 novembre

Ezio deciderà di nascondere a Veronica il fatto di essere disoccupato. L'uomo si confiderà con Gloria e le confesserà di voler iniziare un'attività in proprio.

Nel frattempo, Vittorio farà un passo verso Matilde, chiedendole di andare insieme a lui ad una cena con degli amici.

Flora, intanto, confiderà a Marcello di essere ancora innamorata di Guarnieri. Il giovane le suggerirà di andare al Circolo a parlargli. Tuttavia, quando arriverà sul posto, la stilista troverà l'uomo in compagnia di Adelaide. Il commendatore cercherà in tutti i modi di recuperare il loro rapporto. Nonostante i rifiuti della giovane, il banchiere deciderà di farle una proposta inaspettata. Colombo sarà ancora in difficoltà per via del lavoro, ma deciderà di mettere al corrente anche la compagnia. L'uomo la rassicurerà rivelandole di aver ricevuto un'offerta vantaggiosa. Le cose, però, non andranno nel verso giusto. Infatti, dopo aver assistito ad una singolare scena, la donna si rifiuterà di riaccogliere il compagno in casa.

Umberto donerà a Flora un anello di fidanzamento e le chiederà di sposarlo. Marcello assisterà alla proposta e correrà a dirlo alla contessa. Quest'ultima, che ammetterà di esserne già a conoscenza, si infurierà e sfogherà la sua rabbia. Poi, inaspettatamente, si lascerà andare nell'abbraccio affettuoso di Barbieri.