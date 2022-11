Molti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse a novembre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Bill Spencer e Brooke Logan studieranno un piano per dividere Thomas Forrester e Hope (Annika Noelle), particolarmente vicini in questo ultimo periodo.

Beautiful, anticipazioni: Bill disposto ad aiutare Brooke a sbarazzarsi di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate trasmesse a novembre in America segnalano che la vicinanza tra Hope e Thomas susciterà il malumore di alcuni personaggi della soap opera.

Scendendo nei dettagli, Brooke (Katherine Kelly Lang) apparirà particolarmente in ansia per le intenzioni del suo figliastro. A tal proposito, la donna sospettare che le nozze tra Hope e Liam (Scott Clifton) siano in crisi. Per questo motivo, la Logan studierà uno stratagemma per risolvere il problema.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Bill (Don Diamont) aiuterà Brooke a sbarazzarsi di Thomas. Il magnate, infatti, informerà la signora Logan di avere un piano per dividere lo stilista da Hope. Tuttavia, la soluzione dello Spencer potrebbe non arrivare in tempo.

Nuove trame: Wyatt in ansia per il fratello

Nelle puntate Usa di Beautiful, Hope apparirà particolarmente felice dal successo avuto dalla sfilata della sua nuova collezione e per questo si avvicinerà pericolosamente a Thomas.

La moglie di Liam compierà un passo avventato, complice l'euforia della collaborazione lavorativa con il padre di Douglas. La donna, infatti, potrebbe scambiarsi un bacio appassionato con l'ex marito.

Nel frattempo, Wyatt (Darin Brooks) apparirà particolarmente in ansia per la sorte di suo fratello dopo i problemi matrimoniali con Hope.

Il giovane, infatti, deciderà di avere un confronto con lui nella dependance. Qui, il figlio di Quinn (Rena Sofer) troverà Liam in evidente prostrazione in quanto ha paura di aver perso sua moglie per colpa di Thomas. Tensione, che aumenterà quando il giovane Spencer verrà a sapere che la Logan non ha ancora fatto ritorno a casa dalla tenuta Forrester.

Hope nasconde un segreto a Liam

I portali americani annunciano che le paure di Liam potrebbe diventare presto realtà. Hope, infatti, nasconderà un importante segreto al consorte, forse, quel bacio scambiato con Thomas dopo la sfilata. La figlia di Booke deciderà di mentire a Liam per paura delle conseguenze, ma si sa che nella soap opera i nodi vengono sempre al pettine. Quale sarà la reazione del giovane Spencer alla scoperta della verità?

Non ci resta che attendere le altre anticipazioni per scoprire se le nozze di Hope e Liam saranno destinate a finire.