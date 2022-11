Complice il gioco della bottiglia, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si sono baciati. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non hanno mai nascosto di provare una forte attrazione l'uno per l'altra. A dare il via al gioco è stata la nuova arrivata Oriana Marzol. La donna ha proposto di fare la versione spagnola che prevede solo obblighi. È stato Daniele Dal Moro ad obbligare l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e la ventiduenne convolata a nozze con Bradford a darsi un bel bacio appassionato. Entrambi visibilmente imbarazzati si sono lasciati andare dopo giorni di flirt.

Il web si è diviso tra chi parla di mancanza di rispetto e chi invece appoggia il loro dare sfogo all'attrazione che li lega.

Passione alle stelle tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

Già nei giorni scorsi, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà erano apparsi sempre più vicini. I due hanno acceso il Gossip e fatto discutere per essersi appartati nei giorni scorsi sotto le coperte in camera da letto. Gli stessi vipponi dentro la casa hanno fatto dell'ironia iniziando a chiedersi coda fosse davvero successo tra i due. Entrambi però hanno dichiarato di non essere andati oltre le semplici coccole. Giaele ha poi anche costruito una sorta di capanna dentro la casa dove potersi rifugiare con l'hairstylist, eludendo le telecamere.

Intanto la ventiduenne, che ha sempre dichiarato di vivere con suo marito un amore libero, sta attraversando dei giorni di crisi. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini le ha mostrato degli scatti di Brad a Los Angeles in compagnia della sua migliore amica. Ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni di Giaele, una lettera che l'uomo le ha fatto recapitare nella casa durante la scorsa puntata.

La lettera di Bradford Beck per sua moglie Giaele

Dopo aver visto sua moglie Giaele in atteggiamenti alquanto intimi con Antonino Spinalbese, Bradford ha deciso di scriverle una lunga lettera. L'uomo ha fatto capire a Giaele di non aver apprezzato il suo comportamento con l'hairstylist Antonino e che quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip dovranno chiarire un po' di cose.

Nella lettera, però, non sono mancate frasi importanti e anche molto romantiche. Brad ha ribadito a Giaele quanto sia innamorato di lei. L'uomo ha scritto tra le tante cose: "Ti amo più di quanto il mondo giri". Dopo aver letto la lettera, Giaele aveva deciso di prendere le distanze da Antonino, ma a guardare le immagini non sembra ci sia riuscita. Come avrà preso suo marito il bacio, seppur dovuto ad un gioco, tra Antonino e sua moglie? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte del diretto interessato per scoprirlo.