Vari avvenimenti avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere nel 2023 sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera made in Usa, rivelano che Donna chiederà a suo padre Stephen Logan di tornare a Los Angeles per aiutare Brooke a superare il difficile momento dovuto alla separazione con Ridge Forrester.

Beautiful, anticipazioni: Brooke piange a dirotto per la fine delle sue nozze

Le anticipazioni tv di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda in America, svelano che Carter spierà una conversazione tra Bill (Don Diamont) e Brooke.

A tal proposito, il legale scoprirà che l'uomo ha intenzione di entrare nelle grazie sia della madre di Hope che di Katie (Heather Tom), quando lo vedrà fare il "piacione" con entrambe. Neanche a dirlo, Walton si arrabbierà, tanto da voler mettere con le spalle al muro Spencer circa le sue intenzioni nei riguardi delle sorelle Logan.

Brooke, nel contempo, continuerà a essere giù di morale quando capirà di aver perso Ridge per sempre. La donna, infatti, scoprirà che lo stilista ha intenzione di portare Taylor sull'altare. Per questo motivo, inizierà a piangere a dirotto per la fine delle sue nozze. Tuttavia, la Logan potrà contare su Donna e Katie, che resteranno al suo fianco.

Donna fa in modo che Stephen torni per rincuorare la mamma di Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, le sorelle Logan cercheranno di stare vicine a Brooke, tanto da tirarle su il morale con qualche stratagemma. A tal proposito, Donna deciderà di fare una sorpresa a Brooke (Katherine Kelly Lang). In particolare, l'amata di Eric farà in modo che Stephen giunga con la nuova fidanzata Lucy a far visita alla mamma di Hope (Annika Noelle).

In questo frangente, l'anziano uomo cercherà di rincuorare sua figlia nel superare questo particolare momento. Un ritorno, quello dell'attore Patrick Duffy, a più di 10 anni dall'ultima apparizione nella soap opera.

Ridge si reca dall'ex moglie prima del matrimonio con Taylor

Ridge (Thorsten Kaye), nel frattempo, avrà la sfrontatezza di recarsi a salutare Brooke in occasione del giorno del suo matrimonio con Taylor.

Inizialmente, la mamma di Hope crederà che l'uomo abbia cambiato idea. Forrester, tuttavia, informerà la sua ex consorte di essere andato a trovarla solo per comunicarle il suo addio dopo essersi sincerato sulle sue condizioni di salute. Una decisione che desterà ancora di più la disperazione di Brooke. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato su Canale 5.