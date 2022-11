Nella casa del Grande Fratello Vip la passione tra Antonino e Oriana potrebbe essersi già spenta: nelle ultime ore, infatti, nella casa del Grande Fratello Vip sono accadute un po' di cose che non lasciano presagire a nulla di buono su questa frequentazione. La ragazza ha chiesto ed ottenuto un confronto con Spinalbese che, dopo averci girato un po' intorno, ha ammesso di voler frenare nel rapporto che per lui stava diventando troppo "da coppia". L'influencer, stizzita per queste parole, ha invitato il compagno d'avventura a non dormire più con lei se non intende fare sul serio.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Qualcosa potrebbe essersi rotto tra due protagonisti del Grande Fratello Vip che nell'ultima settimana si sono lasciati andare alla passione.

Sabato scorso, infatti, Giaele e Oriana si sono confrontate a lungo sul gelo che c'è tra loro sin dall'inizio, e a un certo punto De Donà ha riportato alla coinquilina una confidenza che Antonino le aveva fatto poco tempo prima.

La ragazza ha informato Marzoli che l'uomo col quale si sta frequentando da un paio di settimane si sentirebbe quasi "al guinzaglio", come se questa conoscenza stesse andando troppo velocemente e lui vorrebbe frenarla.

La venezuelana è rimasta spiazzata da queste parole e ha chiesto un immediato faccia a faccia con Spinalbese per capirne di più.

L'ultimatum della protagonista del Grande Fratello Vip

Antonino ha confermato a Oriana che le cose che le ha detto Giaele sono vere, cioè che lui in alcune situazioni si è sentito trattato "da fidanzato" e questo l'ha un pochino spaventato.

Nel sentire queste parole, l'influencer ha perso le staffe e ha invitato Spinalbese a prendere una decisione sul loro rapporto per arrivare ad avere un comportamento coerente sia con lei che con gli altri abitanti della casa del Grande Fratello Vip.

"Ma in che momenti ti sei sentito impaurito? Io non ho mai detto che sei il mio fidanzato, e non ti vedo come un marito", ha esordito la ragazza tra le mura di Cinecittà.

Marzoli non ha apprezzato che il parrucchiere abbia confidato questi suoi timori a Giaele e non a lei che è la diretta interessata: "Ma come ti permetti di dire una cosa del genere a una persona a cui piacevi, prima facevi il cretino con lei".

L'ex di Belen ha fatto un po' fatica a giustificare il suo gesto, anche perché Oriana è stata decisa nel metterlo di fronte ad una scelta.

I dubbi degli inquilini del Grande Fratello Vip

Dopo che Antonino ha ammesso di voler frenare un po' nel loro rapporto, Oriana ha commentato: "Dici di avere paura però poi vieni sempre a dormire con me".

"Questa cosa non ha senso, se hai paura non venire a metterti nel mio letto", queste parole potrebbero risuonare anche come un ultimatum della giovane all'indeciso coinquilino.

La sudamericana ha ribadito che non intende più condividere le notti con una persona che parla con altri e non con lei dei loro problemi, soprattutto se tra questi altri c'è Giaele con cui ha avuto un'amicizia speciale le prime settimane di "reclusione" tra le mura di Cinecittà.

La neo concorrente del Grande Fratello Vip, però, ha ringraziato De Donà per averla informata di un qualcosa che ignorava completamente, ovvero che Spinalbese vuole andare piano e non si sente ancora il suo fidanzato.

Sentendo Oriana dire che non vuole più dormire con lui se ha dei dubbi sul loro legame, Antonino ha fatto un parziale dietrofront asserendo: "Nessuno mi obbliga, lo faccio perché voglio. Non dormivo con una donna da un anno".

In merito alle confidenze che ha fatto a Giaele, invece, il parrucchiere ha detto che non ne ha parlato direttamente con Oriana perché si sentiva imbarazzato dalla situazione: "Non ho avuto il coraggio".