In Beautiful le puntate in onda dal 28 novembre al 3 dicembre, vedranno ancora protagonista Eric Forrester. L'uomo confesserà a Katie di essere impotente, rivelandole pure l'accordo stipulato con Carter e Quinn. Intanto Sheila farà la sua ricomparsa presentandosi a casa di Steffy. Sarà Finn a cacciare la madre, schierandosi di fatto dalla parte della moglie.

Beautiful, trame 28 novembre-3 dicembre: Quinn e Carter sopresi in intimità da Justin

Le trame di Beautiful in onda sono al 3 dicembre, riserveranno numerosi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5.

In particolare, si vedrà come Justin, dopo aver pedinato Quinn per conto di Ridge, sorprenderà la donna insieme a Carter. I due verranno colti sul fatto, proprio mentre saranno in intimità e cercheranno di giustificarsi con Justin. Gli racconteranno che il loro non sarà un tradimento, visto che sarà stato Eric a dare loro il permesso di stare insieme. Ovviamente Justin non crederà a questa assurda spiegazione e correrà da Ridge, informandolo di tutto quanto. Non serviranno a nulla le suppliche di Carter e Quinn, che avevano chiesto all'ex braccio destro di Bill di mantenere il segreto. Brooke e Ridge, dopo aver ascoltato Justin, saranno sconvolti e affronteranno i due amanti, i quali continueranno a ribadire che Eric sa tutto.

Sheila si intrufola in casa di Steffy, Finn la caccia

Mentre scoppierà il finimondo tra Quinn e Ridge, alla casa sulla scogliera starà per fare ritorno Sheila Carter. Chi credeva che la donna se ne fosse andata da Los Angeles, si dovrà ricredere. La madre naturale di Finn, approfitterà del fatto che Finn sia uscito per andare a surfare, per intrufolarsi in casa.

Qui ci sarà Steffy che si ritroverà Sheila davanti. La figlia di Ridge le intimerà di andarsene, ma la suocera vorrà vedere il nipotino Hayes. Tra le due donne si accenderà lo scontro e sarà solo l'arrivo di Finn ad evitare il peggio. Il giovane medico prenderà le parti della moglie e senza pensarci due volte, caccerà Sheila da casa.

Eric confessa a Katie di essere impotente: anticipazioni Beautiful

Sempre in questa nuova settimana di programmazione, i fan di Beautiful vedranno Katie sempre più preoccupata per Eric. La sorella di Brooke riuscirà a far aprire Eric, il quale le confesserà di essere impotente. Non solo, le confiderà pure la sua decisione di permettere a Quinn di avere una vita sessuale soddisfacente. Katie quindi, scoprirà che sarà stato Eric a spingere Quinn ad andare a letto con Carter. A questo punto, Katie dirà a Brooke e Ridge che Quinn avrà detto loro la verità. Ridge sarà ancora più sconvolto e cercherà di far ragionare il padre. Intanto Finn, dopo aver cacciato Sheila da casa sua, si confiderà con Hope, alla quale confesserà di voler comunque conoscere la sua madre naturale.