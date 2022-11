Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del prossimo dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la programmazione del daytime, dove si assisterà alla sospensione di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi verrà messo in pausa, così come accadrà anche al programma del pomeriggio condotto da Barbara d'Urso.

Per quanto riguarda invece l'appuntamento con Forum, il programma continuerà ad andare in onda ma non con puntate inedite.

Stop Forum in diretta: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre interesserà l'appuntamento del mattino con Forum, condotto con successo da Barbara Palombelli.

Anche quest'anno, il tribunale giudiziario più famoso del piccolo schermo continua ad appassionare il pubblico con i suoi casi e le sue sentenze che totalizzano ogni giorno una media di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia del mattino, toccando punte del 22% di share.

Dal prossimo 28 novembre 2022, l'appuntamento con Forum verrà sospeso in diretta su Canale 5: la trasmissione continuerà ad andare in onda dal lunedì al sabato alle 11:00 ma non con puntate inedite.

Caduta Libera non sarà inedito: cambio programmazione Mediaset dicembre

Mediaset, infatti, ha scelto di mandare in ferie il talk show condotto da Barbara Palombelli che proseguirà in replica fino al prossimo 8 gennaio 2023, quando poi riprenderà la consueta programmazione in diretta televisiva sia su Canale 5 che su Rete 4.

Stessa sorte anche per Caduta Libera, il game show preserale condotto da Gerry Scotti: per tutto il mese di dicembre non sarà trasmesso con puntate inedite bensì con repliche delle stagioni precedenti.

Da gennaio 2023 in poi, invece, la messa in onda di Caduta Libera sarà sospesa e al suo posto troverà spazio l'appuntamento con Avanti un altro, il game preserale condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Uomini e donne sospeso: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre 2022 interesserà anche la messa in onda di Uomini e donne. Il talk show, a differenza di Forum e Caduta Libera, sarà sospeso per diverse settimane a partire da metà mese.

Al posto di Uomini e donne, in daytime, ci sarà spazio per le nuove puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16 circa.

Stop in arrivo anche per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che si fermerà a partire da metà mese.

Pausa anche per Silvia Toffanin e il suo appuntamento con Verissimo: il talk show del fine settimane sarà sospeso a partire da metà dicembre per la pausa natalizia e riprenderà nuovamente da gennaio 2023 in poi su Canale 5.