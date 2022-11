Cambio programmazione per Terra Amara su Canale 5. La soap opera della fascia pomeridiana, in onda dal lunedì al sabato in prima visione assoluta, subirà delle sostanziali modifiche legate alla messa in onda.

In particolar modo, al sabato pomeriggio, lascerà spazio prima all'appuntamento con Verissimo, il tal show condotto da Silvia Toffanin.

Nel daytime feriale, invece, da metà dicembre in poi si ritroverà a prendere in posto della trasmissione Uomini e donne, condotta da Maria De Filippi.

Le novità della programmazione pomeridiana di Terra Amara su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 interesserà in primis la messa in onda di Terra Amara, la soap turca tornata in onda su Canale 5 dopo un periodo di stop.

Settimana dopo settimana, i vari protagonisti della serie sono riusciti nuovamente a far breccia nel cuore degli spettatori: la media attuale risulta essere di oltre 2,4 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 22% al giorno.

La soap è confermata di sabato pomeriggio anche se, il prossimo 3 dicembre, è previsto un cambio programmazione importante.

Terra Amara si sposta dopo Verissimo al sabato: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il palinsesto di Canale 5 prevede alle 13:40 un nuovo appuntamento con la soap Beautiful e poi a seguire ci sarà spazio non per la doppia puntata di Terra Amara, bensì per Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Per il prossimo sabato pomeriggio, il talk show anticiperà la messa in onda alle 14:10, andando così ad occupare lo slot orario che normalmente è nelle mani di Terra Amara.

La soap opera turca si sposterà così alle 16:00 e sarà trasmesso un solo episodio della durata di quasi cinquanta minuti.

Una variazione di palinsesto dovuta all'esigenza di evitare lo scontro diretto tra il talk show di Silvia Toffanin e il match dei Mondiali di calcio 2022 che in quella stessa fascia oraria è in programma su Canale 5.

Terra Amara prende il posto di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Tuttavia, questa non sarà l'unica variazione di palinsesto che riguarderà l'appuntamento con Terra Amara del prossimo dicembre 2022.

La soap opera, a partire da metà mese, subirà delle modifiche anche nella fascia del daytime feriale, dove si ritroverà a prendere il posto di Uomini e donne.

Il Talk show dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in pausa per il consueto stop natalizio e, a quel punto, spetterà alla soap opera con Yilmaz e Zuleyha prendere in mano le redini della fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:05 circa, con doppia puntata quotidiana prevista su Canale 5.

Nessuno stop per Beautiful e Un altro domani a dicembre 2022

Questa nuova programmazione della soap opera andrà avanti fino ai primi di gennaio 2023, quando poi il daytime di Canale 5 tornerà a puntare su Uomini e donne e il daytime di Amici 22.

Per tutto il mese di dicembre non sono previsti stop neppure per Beautiful, l'altra soap di successo che apre la fascia del pomeriggio feriale Mediaset e per Un altro domani, la soap opera spagnola che sta facendo fatica ad imporsi sul pubblico di Canale 5.

Anche per Un altro domani, a partire da metà dicembre, sono previste delle puntate "extra-large" in daytime che andranno ad occupare anche lo slot orario lasciato vuoto dal daytime di Amici di Maria De Filippi.