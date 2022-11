Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime che, in concomitanza con l'arrivo del periodo natalizio, saluterà diverse trasmissioni di successo che popolano la rete ammiraglia Mediaset.

Lo stop ad esempio, riguarderà l'appuntamento con Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

Situazione diversa per Terra Amara che, durante il mese di dicembre, andrà in onda in versione extra-large su Canale 5.

Terra Amara al posto di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 riguarderà la messa in onda di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca tornata in onda da qualche giorno al posto di Una Vita.

Le vicende di Zuleyha e Yilmaz hanno subito conquistato il gradimento del pubblico, dato che gli ascolti stanno premiando le nuove puntate della soap, con picchi che oscillano tra il 19 e il 21% di share.

E così, in vista del prossimo dicembre, è previsto un cambio palinsesto per la soap opera turca, la quale si ritroverà ad occupare la fascia oraria di Uomini e donne.

Terra Amara si allunga in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre

Sì, perché da metà dicembre, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi andrà in pausa per qualche settimana.

Uomini e donne si congederà per un po' dal suo affezionatissimo pubblico, in attesa di ritornare in onda a partire da gennaio 2023.

E, al posto di Terra Amara, ci sarà spazio per le nuove puntate di Terra Amara: la soap opera turca andrà ad occupare lo slot orario che va dalle 14:10 alle 16:10 circa, con episodi in prima visione assoluta.

Una promozione a tutti gli effetti per la serie turca che terrà compagnia al pubblico anche durante il periodo delle feste natalizie, senza alcun tipo di interruzione o stop.

Stop per Amici 22 e Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 interesserà anche l'appuntamento con Amici 22.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi osserverà un periodo di pausa sempre a ridosso del periodo delle feste natalizie.

La puntata domenicale sarà sospesa così come sarà sospeso anche l'appuntamento quotidiano nel daytime feriale di Canale 5.

Stop in arrivo anche per un'altra trasmissione che popola la fascia del daytime pomeridiano Mediaset. Trattasi di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso: anche per la presentatrice partenopea è previsto uno stop a partire da metà dicembre, in attesa poi di ritornare in video da gennaio in poi.

Caduta Libera prosegue in replica a dicembre

Per quanto riguarda, invece, la fascia del preserale è confermato l'appuntamento con Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti che in queste settimane di novembre sta registrando un vero e proprio boom di ascolti, con picchi che arrivano dal 22%.

Caduta Libera proseguirà la messa in onda per tutto il mese di dicembre, anche se verranno trasmesse delle puntate in replica delle stagioni precedenti.

Da gennaio 2023, invece, il timone del preserale di Canale 5 tornerà nelle mani di Paolo Bonolis per una nuova edizione di Avanti un altro, che andrà avanti fino alla primavera.

In access prime time, invece, è confermato l'appuntamento con Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, in onda nella fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:30 circa.

Il Grande Fratello Vip ridotto in prime time a dicembre

Per quanto riguarda, invece, la prima serata Mediaset del prossimo dicembre 2022, è confermato l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, anche se ci sarà un cambio programmazione importante.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini non sarà più trasmesso con doppia puntata serale, bensì con un appuntamento singolo.

La messa in onda è confermata di lunedì, serata in cui in queste settimane di programmazione su Canale 5, il reality show ha registrato ascolti più alti, con una media che oscilla tra i 2,7 e i 3 milioni di spettatori, pari ad uno share del 21%.

Da gennaio 2023, invece, sarà ripristinata nuovamente la doppia puntata in prime time mentre la finalissima del GF Vip sarà trasmessa ad aprile.