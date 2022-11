Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal 21 novembre 2022. Le novità saranno dovute all'inizio dei Mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar e avranno ampio spazio nel palinsesto delle varie reti della tv di Stato.

Di conseguenza, tutto ciò porterà alla cancellazione di alcune programmi e allo slittamenti di altri. Per Il Paradiso delle signore, però, in un primo momento non sono previsti cambiamenti, anche se successivamente la soap opera pomeridiana di Rai 1 si fermerà per due settimane in daytime.

Il Paradiso delle signore resta in onda: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai in vigore dal 21 novembre in poi, sarà dettato dall'esigenza della tv di Stato di lasciare spazio alla messa in onda delle partite valide per i Mondiali di calcio 2022.

Un appuntamento che, sebbene non preveda la presenza dell'Italia in gioco, attirerà comunque l'attenzione di milioni di spettatori, pronti a seguire i vari incontri calcistici.

E, tutto questo, porterà ad una piccola rivoluzione del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai. Le novità, in un primo momento, non interesseranno l'appuntamento di successo con Il Paradiso delle Signore 7.

Nella settimana che va dal 21 al 25 novembre 2022, le nuove puntate della soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese, continueranno ad essere trasmesse regolarmente in daytime.

Ecco quando inizierà lo stop per Il Paradiso delle signore 7

Da lunedì 28 novembre, invece, la situazione cambierà dato che anche Il Paradiso delle signore dovrà sloggiare dalla fascia del primo pomeriggio, per lasciare spazio alla messa in onda delle partite di calcio.

Uno stop forzato che andrà avanti per due settimane, visto che le puntate inedite della soap torneranno in onda a partire dal 12 dicembre in poi sulla rete ammiraglia Rai.

Una decisione che, in queste ore, ha alimentato un po' di polemiche tra i tantissimi fan della soap, i quali non hanno gradito la decisione della Rai di interrompere gli episodi inediti de Il Paradiso delle signore, per lasciare spazio al calcio.

Domenica In viene ridotta: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Tuttavia, la soap con protagonisti Vittorio Conti e Umberto Guarnieri non sarà l'unico appuntamento del daytime di Rai 1 a subire uno stop.

Il cambio programmazione, infatti, interesserà anche l'appuntamento con Domenica In, il talk show condotto ogni settimana da Mara Venier che, proprio con le ultime puntate, ha toccato una media record del 20% di share, dando filo da torcere alla concorrenza Mediaset.

Il prossimo 20 novembre, giorno in cui si svolgerà la partita inaugurale dei Mondiali di calcio trasmessa alle 17 su Rai 1, l'appuntamento con Domenica In andrà in onda in versione ridotta.

La settimana successiva, invece, ossia il 27 novembre, il programma salterà completamente la messa in onda in tv e la stessa sorte toccherà anche a Da Noi a ruota libera, il talk show che segue Domenica In nel palinsesto festivo della rete ammiraglia.

Italia Sì con Marco Liorni cambia orario nella programmazione Rai

Situazione differente, invece, per il talk show Italia Sì, condotto da Marco Liorni che a differenza degli altri programmi del daytime che si fermeranno per i Mondiali di calcio, non subirà dei tagli bensì un cambio orario.

A partire dal 19 novembre, per sfuggire alla messa in onda delle partite di calcio, il programma sarà anticipato alle ore 14:00 e per qualche settimana non andrà più in onda nello slot orario che va dalle 16:45 alle 18:40 circa, dove in queste settimane ha ottenuto una buona media di spettatori sfidando il "colosso" Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.