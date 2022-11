Cambio programmazione per Rai1 nel corso del mese di dicembre. Le prime novità riguarderanno il sabato sera della rete ammiraglia, dove si assisterà alla chiusura di Ballando con le Stelle in un giorno diverso rispetto a quello tradizionale.

In daytime, invece, previsti dei cambiamenti importanti anche per Domenica In, la storica trasmissione del pomeriggio festivo condotta da Mara Venier, la quale subirà delle modifiche dovute in primis ai Mondiali di calcio.

Chiude Ballando con le stelle: cambio programmazione Rai1 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 per il prossimo dicembre 2022 interesserà la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera presentato da Milly Carlucci.

Dicembre sarà il mese in cui questa fortunata edizione dello show chiuderà i battenti, proclamando il nome della coppia vincitrice di quest'anno, che potrà alzare al cielo l'ambita coppa dello show di Rai1.

Tuttavia, in vista della finalissima, lo show di Milly Carlucci cambierà giorno di messa in onda, dato che l'ultima puntata non andrà in onda di sabato sera.

Lo show condotto da Milly Carlucci, eccezionalmente per la serata conclusiva, sarà anticipato a venerdì 23 dicembre: in questo modo, infatti, si eviterà la messa in onda nel prime time della serata della Vigilia di Natale, quando su Canale 5 è previsto un concerto speciale dei tre ragazzi de Il Volo.

Milly Carlucci vola negli ascolti del sabato sera con Ballando con le stelle

In attesa di scoprire chi sarà la coppa vincitrice dello show di Rai1, non si placano le polemiche dopo la squalifica di Enrico Montesano.

Il concorrente ha ammesso di voler passare alle vie legali perché sostiene sia ingiusta la sua eliminazione immediata dalla gara, ma a quanto pare la Rai non ha alcuna intenzione di cambiare idea e quindi di riammetterlo nello show di Milly Carlucci.

Intanto gli ascolti del programma continuano ad essere entusiasmanti e, proprio nelle ultime settimane, Ballando con le stelle ha tenuto testa ai dati auditel di Tu si que vales, lo show del sabato sera Mediaset.

Domenica In tagliato e ridotto: cambio programmazione Rai1 dicembre

E poi ancora, il cambio programmazione del mese di dicembre toccherà da vicino anche la messa in onda di un'altra trasmissione storica del daytime pomeridiano di Rai1.

Trattasi di Domenica In, il programma del pomeriggio festivo condotto con buon successo di ascolti da Mara Venier, il quale subirà dei tagli alla durata in occasione dei Mondiali di calcio 2022.

Domenica 4 dicembre, Domenica In durerà fino alle 15:50 circa per lasciare spazio poi ad un incontro calcistico. L'11 dicembre, invece, lo show chiuderà sempre in anticipo di un'ora e mezza rispetto al previsto per lasciare spazio alla finale di Eurovision junior Song Contest condotto da Francesca Fialdini.

Il 18 dicembre, giorno in cui si terrà la finalissima dei Mondiali di calcio, il programma di Mara Venier saluterà il suo affezionato pubblico nuovamente alle 15:50.