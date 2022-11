Cambio di programmazione sulle reti Rai per il periodo di Natale 2023.

Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche in occasione del periodo delle festività ma, i fan de Il Paradiso delle signore 7, possono stare tranquilli. Per quest'anno, infatti, non previste variazioni di palinsesto per la soap opera, almeno durante il periodo natalizio.

Novità in vista per Milly Carlucci e la finalissima del suo Ballando con le stelle che, contrariamente a quanto è sempre accaduto, non sarà trasmessa di sabato sera.

Il Paradiso 7 non viene interrotto: cambio programmazione Rai Natale 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per Natale 2022 non prevede stravolgimenti riguardanti la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni sarà regolarmente in onda per tutto il periodo delle feste, a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno. Nel dicembre 2021 infatti, la sesta stagione della soap, osservò un periodo di stop: una settimana di pausa dalla programmazione feriale di Rai 1, in occasione del periodo natalizio.

Ecco quando verrà sospeso Il Paradiso delle signore 7 nel daytime di Rai 1

Questa volta, invece, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore proseguirà senza soste in prima visione assoluta, ma uno stop è previsto le prime settimane di dicembre.

Complici i Mondiali di calcio 2022 che saranno trasmessi in diretta esclusiva sui canali della tv di Stato, la messa in onda della soap opera risulta sospesa per due settimane.

Dal 28 novembre in poi, infatti, inizierà la pausa della soap opera che tornerà nuovamente in video a partire dal 12 dicembre, con le puntate inedite di questa settima stagione.

Ballando con le stelle si sposta per la finale: cambio programmazione Rai Natale 2022

Inoltre, il cambio programmazione Rai per il periodo natalizio, interesserà anche l'appuntamento con Ballando con le stelle.

Lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci anche quest'anno sta regalando grandi soddisfazioni ai vertici della tv di Stato dal punto di vista Auditel.

Con una media di oltre 3,7 milioni di spettatori e uno share che arriva a toccare il 24%, Ballando con le stelle si sta difendendo bene contro l'agguerrita concorrenza Mediaset rappresentata da Tu si que vales.

Tuttavia, in vista della finalissima di questa edizione, lo show di Milly Carlucci subirà delle importanti variazioni. L'ultima puntata non andrà in onda di sabato, bensì verrà anticipata a venerdì 23 dicembre, così da evitare la messa in onda nella serata della Vigilia di Natale, serata tradizionalmente dedicata alla messa in onda della Santa Messa del Papa.