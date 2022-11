Cosa c'è dietro all'assenza di Marco Bellavia durante le ultime puntate del GFVip 7? Al settimanale Chi, una lettrice ha chiesto ad Alfonso Signorini perché l'ex concorrente non sia mai presente. Il direttore della rivista e conduttore del Reality Show quindi ha spiegato che Marco tornerà in studio appena sarà possibile. L'agente di Marco aveva però fornito un'altra versione nei giorni scorsi.

Le parole di Signorini su Bellavia

Generalmente i concorrenti che lasciano la casa del GFVip 7 vengono ospitati durante le puntate per seguire ed interagire con i loro ex compagni d'avventura.

Quest'anno la produzione del reality show ha deciso di invitare in studio anche i concorrenti che sono stati squalificati.

Per questo motivo, ad esempio, Ginevra Lamborghini continua a essere presente durante le dirette, insieme a Gegia, Cristina Quaranta, Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi. Al contrario, Sara Manfuso non ha più messo piede in studio dopo il diverbio avuto con il conduttore.

I telespettatori hanno notato l'assenza di Marco Bellavia: il concorrente ha abbandonato il gioco il 1° ottobre a causa di un forte stress causato dalle dinamiche nate all'interno della casa.

Tramite la rubrica "posta del cuore" sul settimanale Chi, una lettrice ha fatto notare al conduttore del GFVip 7 che Bellavia meriterebbe di essere in studio come tutti gli altri ex partecipanti del reality.

Anziché glissare Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alla lettrice: "Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto".

La versione dell'agente di Bellavia

Nei giorni scorsi, l'agente di Marco Bellavia aveva fornito una versione un po' diversa da quella del conduttore del GFVip 7.

Tony Toscano, a coloro che gli hanno chiesto perché il suo assistito fosse escluso durante le puntata del programma, ha risposto: "Purtroppo non dipende da noi, è il Grande Fratello che decide". Insomma, l'agente dell'ex concorrente ha lasciato intendere che Marco non verrebbe invitato durante le dirette del reality show. Dal giorno dell'uscita ad oggi, Marco Bellavia è stato presente in studio solamente una volta, ossia quanto era tornato nella casa per avere un confronto con i suoi ex compagni d'avventura, mentre in studio si era confrontato con Gegia, Ginevra e Giovanni colpevoli di non avere capito il suo problema.