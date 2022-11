Le nuove anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e cambiamenti legati in primis al cast della fiction, tra le più amate dal pubblico della rete ammiraglia Rai.

Una delle più importanti riguarderà l'uscita di scena definitiva di Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci, la quale lascerà per sempre il suo amato convento.

Tra le new entry di questa settima stagione, invece, spicca la presenza di un volto amatissimo dal pubblico Rai: trattasi della cantante Orietta Berti.

L'addio di Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che le riprese della serie stanno procedendo a ritmo spedito e, proprio in queste settimane, sono state girate le ultime scene che vedono protagonista Elena Sofia Ricci.

L'attrice che interpreta Suor Angela, dopo quasi dieci anni di permanenza nel cast, ha scelto di abbandonare definitivamente la fiction per potersi dedicare a nuovi progetti.

E così, nel corso di questa settima stagione, la presenza di Suor Angela sarà assicurata soltanto in sporadici episodi, fino ad arrivare al suo addio.

Azzurra ed Emiliano centrali: nuove anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Spetterà ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, prendere in mano le redini del convento in questa settima stagione della fiction, che sarà trasmessa nel corso del 2023 in prima visione assoluta su Rai 1.

Azzurra sarà la nuova protagonista centrale della serie: una promozione a tutti gli effetti per l'ex Miss Italia, reduce dal successo della fiction "Viola come il mare" trasmessa su Canale 5, che l'ha vista protagonista al fianco di Can Yaman.

Un altro personaggio centrale delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7 sarà Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, che tornerà ad essere protagonista assoluto della serie.

Confermata anche la presenza di Valeria Fabrizi, alias Suor Costanza, che il pubblico avrà modo di rivedere nel corso di questa settima serie.

Orietta Berti new entry nel cast: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Ma non è finita qui, perché le ultime anticipazioni sul cast della fiction di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto in scena di una new entry d'eccezione.

Trattasi della cantante Orietta Berti, la quale sarà una delle guest-star della prossima serie, nei panni di se stessa.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che Berti è uno dei volti popolari più amati dal pubblico della rete ammiraglia.

E così, dopo l'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 7, per Berti arriverà il momento di cimentarsi con questa nuova avventura professionale.

Il grande successo della fiction con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci

Insomma, le premesse sembrano esserci tutte per far sì che la serie possa bissare il successo delle stagioni precedenti, malgrado l'addio di Elena Sofia Ricci.

L'ultima stagione della fiction ha registrato una media di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori a puntata, toccando anche punte del 25% di share.

Un risultato importante che ha permesso alla Rai di continuare a credere in questo progetto televisivo, realizzando le nuove puntate che saranno trasmesse nel corso del 2023 sulla rete ammiraglia.

Riusciranno Azzurra ed Emiliano a convincere ancora una volta gli affezionati spettatori di Che Dio ci aiuti? Lo scopriremo il prossimo anno.