L'appuntamento con Un posto al sole promette colpi di scena e, stando ai retroscena sulle nuove puntate, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Roberto Ferri.

L'uomo si dedicherà anima e corpo alla ricerca della sua amata Marina che, intanto, è vittima della perfidia del suo ex marito Fabrizio.

Eppure, ben presto, Ferri si ritroverà a fare i conti con un altro evento inaspettato che finirà per scuoterlo. Spazio anche al ritorno in scena di Manlio, il papà di Susanna, che ricomparirà a Napoli a distanza di un po' di mesi dal decesso della figlia.

Roberto e Marina al centro delle nuove puntate di Un posto al sole 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole continuerà a riservare grandi sorprese e colpi di scena nel corso delle prossime settimane di messa in onda.

Uno dei protagonisti indiscussi della soap opera sarà Roberto Ferri, il quale si ritroverà protagonista dell'intricatissima vicenda legata alle sorti di Marina.

Ma, a quanto pare, questo non sarà l'unico caso che vedrà coinvolto il ricco imprenditore interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli.

Roberto Ferri si ritrova in crisi dopo una decisione inaspettata: retroscena Un posto al sole

"Una decisione inaspettata indurrà Roberto a credere che le sue paure siano fondate": è questo un succulento retroscena legato alle prossime puntate di Un posto al sole, che riguarda proprio Ferri.

Insomma, tale decisione metterà in crisi Roberto ma, al momento, non si conoscono ancora i dettagli certi di questo ennesimo colpo di scena che sicuramente terrà gli spettatori della soap con il fiato sospeso, pronti a scoprire l'evolversi della situazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022 ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro personaggio che non si vedeva in scena da un po' di settimane.

Il ritorno del papà di Susanna nel cast della soap opera: retroscena Un posto al sole nuove puntate

Trattasi di Manlio, il papà di Susanna, il quale rimetterà piede in città a distanza di un po' di mesi dal terribile decesso di sua figlia.

Un ritorno che non passerà inosservato quello di Manlio e che, nel corso di questi futuri episodi della soap opera serale di Rai 3, finirà per scuotere in primis Niko.

Il marito di Susanna, in questi mesi, ha cercato in tutti i modi di riprendere in mano le redini della sua vita e lo ha fatto in primis per il bene di suo figlio Jimmy.

Per lui, però, non è stato affatto semplice rialzarsi dopo questo tremendo lutto che ha colpito la sua vita e, adesso che ci sarà il ritorno del papà di Susanna, per lui potrebbe iniziare un nuovo periodo difficile.

I fantasmi del passato torneranno a galla prepotentemente nella vita di Niko? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda di Upas su Rai 3.