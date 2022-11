La presentazione dei palinsesti 2023 di Mediaset, sono stati la giusta occasione per scoprire se la settima edizione del Grande Fratello Vip subirà un prolungamento oppure no. A due mesi dal debutto, i vertici di rete hanno deciso di allungare il reality-show di parecchio, facendo slittare la finalissima da dicembre 2022 ad aprile del prossimo anno. Il doppio appuntamento settimanale con il format di Signorini, invece, è sospeso da metà novembre a febbraio per evitare scontri con le partite di calcio.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Ci sono tante novità in arrivo al Grande Fratello Vip. Come si vocifera da giorni, a partire dal 10 novembre scorso è sospeso il doppio appuntamento settimanale con il reality-show: la diretta del giovedì sera, infatti, è temporaneamente in stand-by per ragioni televisive.

Visto l'imminente esordio dei Mondiali di Calcio in Qatar, Mediaset ha deciso di non volersi scontrare con le partite che saranno trasmesse sulle reti Rai, per questo il format condotto da Alfonso Signorini farà compagnia ai telespettatori soltanto il lunedì.

Per qualche mese, dunque, il pubblico di Canale 5 dovrà accontentarsi di una sola puntata a settimana, durante la quale dovranno essere sviscerate e affrontate tutte le cose più importanti accadute nei sette giorni precedenti.

Il motivo dello stop al Grande Fratello Vip

Giovedì 10 novembre sono stati presentati i palinsesti Mediaset del prossimo anno, e Pier Silvio Berlusconi ha fornito importanti informazioni anche sulla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Come si aspettavano tanti spettatori sin dall'inizio, il direttore ha confermato che il reality-show subirà un sostanziale prolungamento visti soprattutto i buoni ascolti che fa registrare dal debutto.

Il programma di Canale 5, dunque, non terminerà a dicembre come previsto inizialmente, anzi andrà avanti molto più a lungo e supererà la durata record della passata stagione.

Tvblog ha anticipato che la finalissima del GF Vip 7 slitta di un bel po' e attualmente è fissata per aprile 2023.

Il vincitore di quest'anno, dunque, sarà eletto in primavera esattamente come si vociferava durante l'estate, quando si parlava della possibilità che quest'edizione potesse infrangere tutti i numeri del passato, a partire dai mesi di reclusione dei concorrenti tra le mura di Cinecittà.

Durata record per il Grande Fratello Vip

Il fatto che la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà allungata di circa quattro mesi (prima del debutto, l'ultima puntata era fissata per dicembre 2022), sta creando chiacchiericcio tra i telespettatori.

Molti sono curiosi di vedere come reagiranno i concorrenti quando scopriranno che l'avventura nella casa più spiata d'Italia non terminerà quando previsto, ovvero prima delle festività, ma a primavera inoltrata.

Chi ha varcato la soglia della porta rossa a metà settembre, dunque, rischia di rimanere recluso ed estraniato dal mondo esterno per quasi sette mesi, un vero e proprio record che mai nessuna stagione del format Mediaset ha neppure avvicinato.

Un anno fa, ad esempio, i veterani del cast sono rimasti tra le mura di Cinecittà per sei mesi, uno in meno rispetto a quelli previsti per i vipponi di questa lunghissima edizione.

La notizia del prolungamento fino al prossimo aprile, dovrebbe essere data agli inquilini prima di Natale, in modo che tutti possano riflettere sull'eventualità di lasciare il gioco per trascorrere le feste con la famiglia e senza avere alcuna conseguenza (il regolamento prevede che in caso di allungamento, ognuno possa decidere se accettarlo o meno senza perdere il cachet).