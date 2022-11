Per i telespettatori della soap Una vita quella del pomeriggio di sabato 12 novembre sarà l'ultima di sempre, poi la soap verrà cancellata dai palinsesti di Canale 5, essendo giunta alla sua conclusione.

L'ultima puntata ruoterà sulla morte di Genoveva, che non riceverà il perdono di Felipe. Dopo il suo addio, Gabriela scoprirà di essere in combutta con Cayetana.

Anticipazioni della puntata del 12 novembre 2022 di Una Vita

Genoveva sarà in punto di morte e altro non potrà fare che parlare con Felipe, cercando un po' di conforto e di fargli confessare i reali sentimenti che ha provato in passato per lei.

Nonostante la tragica situazione, Felipe dirà a Genoveva di averla amata in passato, ma ora che sta per morire non vuole perdonarla. L'uomo non dimenticherà mai tutto il male che le ha fatto, quindi Salmeron dovrà esalare l'ultimo respiro consapevole di non aver avuto il perdono del marito.

Dopo il tentativo di salvataggio a Genoveva da parte di Marcelo, la polizia deciderà di fargli una serie di domande per capire come è andata veramente la vicenda che ha portato alla morte della donna. L'uomo sarà in ansia, ma si recherà comunque in caserma.

Una vita, episodio finale: Gabriela riceve una chiamata dopo la morte di Genoveva

Dopo il decesso di Genoveva, sua figlia Gabriela riceve una telefonata che spiazzerà i telespettatori.

Si scoprirà infatti che la persona con cui è in combutta e niente di meno che Cayetana Sotelo-Ruz, personaggio che da tempo era uscito di scena nella soap Una Vita.

Verrà anche dato spazio a Pascual. L'uomo chiederà a Hortensia di sposarlo, per la sua grande gioia. Poi ad Acacias si rivedrà una vecchia conoscenza, Leonor. Quest'ultima dirà alla mamma che ha deciso di restare li con tutta la famiglia al seguito.

Passeranno il resto della loro vita ad Acacias.

Poi Felipe dirà a Dori che ha deciso di recarsi a Ginevra in sua compagnia. Sulla scia di quanto successo nelle ultime puntate, Casilda sceglierà di mettersi in società con Susana e Rosina dopo aver vinto una cospicua somma alla lotteria, che in realtà non saprà come gestire in una prima fase.

Infine ad Acacias si festeggerà Bellita e l’onorificenza che la cantante ha ricevuto. Vista l'occasione, gli abitanti del quartiere verranno intrattenuti con una canzone che verrà proprio dedicata ad Acacias. Sarà questo il momento che chiuderà la messa in onda della soap opera Una Vita per sempre.