La coppia Ida-Alessandro sembra non convincere molti spettatori di U&D: un parere che stanno esprimendo in tanti, è che questo amore non è destinato a durare e che entrambi torneranno in studio a breve. A pensarla così, è anche Catia Franchi che in una recente intervista ha sparato a zero anche su Armando Incarnato e su Biagio Di Maro, altri protagonisti storici della trasmissione alla quale non partecipa più per ragioni che le sono ancora ignote.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Catia Franchi è stata una protagonista del Trono Over di U&D per quasi un anno: era l'inverno del 2022 quando la sorella della stilista Elisabetta ha fatto il suo esordio nel parterre femminile del dating-show.

Nei mesi che ha passato all'interno degli studi Elios, la dama ha frequentato pochi cavalieri: gli spettatori, infatti, ricordano esclusivamente la breve e turbolenta conoscenza che la donna ha avuto con Biagio Di Maro. I due hanno discusso vivacemente per qualche puntata sul loro primo ed unico appuntamento, iniziato male e finito peggio a causa di un'evidente divergenza caratteriale.

Da un giorno all'altro, però, la modenese è sparita dal cast del programma di Canale 5 e mai nessuno ha mai capito il perché.

Intervistata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Catia ha risposto così quando le è stato chiesto perché non partecipa più a U&D: "Non lo so nemmeno io".

Il parere sulla neo coppia di U&D

Catia, dunque, ha lasciato intendere che non è stata sua la decisione di lasciare U&D da una puntata all'altra: i fan sospettano che la redazione potrebbe non averla riconfermata nel cast viste le poche frequentazioni che ha avuto nell'anno che ha trascorso nel parterre del Trono Over.

Il blogger Pugnaloni, poi, ha chiesto a Franchi un parere sulle ultime cose che sono successe in studio, le più clamorose.

Sull'uscita dal programma di Ida e Alessandro, ad esempio, l'ormai ex dama ha detto: "Tra loro non durerà, torneranno in studio separati".

Il pensiero della donna sulla neo coppia, è in linea con quello della maggior parte degli spettatori del dating-show: da quando sono trapelate le anticipazioni sul fidanzamento tra Platano e Vicinanza, in moltissimi si sono esposti per dirsi certi del fatto che tra qualche settimana rientreranno agli Elios per ufficializzare la loro rottura.

Catia ha commentato anche l'infinito tira e molla tra la parrucchiera e Riccardo, consigliando alla "collega" di voltare pagina in modo definitivo per il suo bene.

Le stoccate ai cavalieri di U&D

Catia ne ha avute anche per Armando, con il quale si è scontrata molte volte in studio.

"Lui interviene sempre perché quello è il suo personaggio", ha fatto sapere l'ex dama di U&D in una recente intervista.

Franchi si è anche domandata come sia possibile che Incarnato non abbia trovato neppure una persona alla quale legarsi nei tantissimi anni che ha trascorso nel parterre del Trono Over.

Un altro cavaliere del programma sul quale la modenese non ha una bella opinione, è Biagio.

Quando Pugnaloni l'ha informata che Di Maro è tornato nel programma dopo qualche mese d'assenza, la sorella della stilista Elisabetta ha detto: "Lui è un altro parolaio. Io l'ho bloccato dappertutto".

Insomma, Catia ha lanciato più di qualche frecciatina agli storici protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, soprattutto a quelli che figurano nel cast da molti anni e faticano ad andare via in coppia oppure da single.

Anche se Ida e Alessandro si sono fidanzati solo una settimana fa, la dama è convinta che nessuno dei due riuscirà a resistere all'amore per la telecamera e presto ci sarà la separazione.