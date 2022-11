Giovedì 17 novembre, Fabrizio Corona è stato ospite in una tv privata. A Peppy Night Fest, l'imprenditore è tornato ad attaccare gli ex coniugi Totti e Blasi. Secondo la versione fornita da Corona, l'ex calciatore avrebbe tradito ripetutamente la moglie per una media di 500 volte l'anno. Per il 48enne, Blasi sarebbe stata in silenzio perché non era abbastanza famosa.

La versione dell'imprenditore

Durante l'ospitata televisiva, Fabrizio Corona ha fornito il suo punto di vista su quello che sarebbe accaduto in 20 anni di matrimonio di Totti e Blasi: "Francesco Totti?

Avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l'anno per 20 anni". Secondo l'imprenditore, la conduttrice romana sarebbe sempre stata al corrente delle "scappatelle" del marito ma non avrebbe mai detto nulla. Il motivo? Per Corona, è una questione di visibilità: "A lei prima di arrivare alla carriera, andava tutto benissimo...pure le corna di Flavia Vento prima del matrimonio".

Nell'intervista, l'ex re dei paparazzi ha descritto Francesco Totti, come un uomo che non riesce a stare senza la famiglia. A detta dell'imprenditore, quando Totti avrebbe saputo che i tradimenti c'erano da entrambe le parti, avrebbe chiesto alla moglie di tornare ad essere una famiglia, ma Blasi avrebbe detto di "no". A quel punto, secondo Fabrizio Corona, Totti avrebbe cercato un'altra donna al suo fianco esteticamente simile alla sua ex moglie.

Corona difende il suo lavoro

Fabrizio Corona ha spiegato di non avere mai avuto nulla contro gli ex coniugi Totti e Blasi.

Il diretto interessato ha sostenuto che in questi anni ha semplicemente portato a termine il suo lavoro. Come spiegato dal 48enne, Ilary Blasi avrebbe dovuto perdere le staffe con il marito e non con lui che ha solo fatto il suo mestiere di paparazzo.

Infine, Corona si è detta sicuro che Blasi sia già finita nel dimenticatoio. Per l'imprenditore, tra qualche anno di Ilary Blasi non se ne sentirà più parlare, mentre Francesco Totti sarà sempre sulla cresta dell'onda.

Totti e Noemi insieme a Dubai

Archiviata la favola d'amore con Ilary Blasi, Francesco Totti è uscito allo scoperto con la sua compagna Noemi Bocchi.

In primis, l'ex calciatore ha deciso di intraprendere la convivenza con Noemi: i due hanno visitato un attico in un condominio extra lusso a Roma Nord che presto potrebbe diventare il nido d'amore della coppia. Dopo essere andati allo stadio insieme a seguire la Roma, la neo coppia è stata immortalata insieme a Dubai per l'evento dei Globe Soccer Awards: Francesco e Noemi sono stati fotografati dai paparazzi sul red carpet. L'ex attaccante giallorosso è stato invitato in veste di ambasciatore della Lega di Serie A.