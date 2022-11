Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 parlano di cosa succederà nella puntata di martedì 22 novembre e al centro delle vicende ci sarà ancora Ezio che continuerà a mentire a Veronica. Adelaide, invece, proverà a chiedere a Marcello aggiornamenti sulla vita sentimentale di Umberto e Flora, mentre Alfonso convincerà Vito a farsi avanti con Maria. Il ragazzo, inoltre, chiederà un appuntamento a Irene, ma la ragazza rifiuterà. Ci saranno novità anche per Vittorio che metterà da parte l'orgoglio e dirà a Matilde quanto ci tiene a lavorare con lei.

Infine, l'assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy sconvolgerà il mondo.

Ezio continuerà a dire il falso a Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 22 novembre raccontano che per Ezio le bugie continueranno. Il signor Colombo, infatti, non se la sentirà di dire a Veronica di essersi dimesso dalla Palmieri e di essere senza lavoro. Gloria, invece, sarà una confidente per il padre di Stefania che con lei parlerà dei suoi progetti per il denim. Nel frattempo, Adelaide intuirà che tra Umberto e Flora possa esserci una crisi e chiederà a Marcello informazioni sulla vita sentimentale di suo cognato.

Irene rifiuterà l'invito di Alfonso: anticipazioni puntata di martedì 22 novembre

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda martedì 22 novembre vedrà tra i protagonisti anche Vito Lamantia. Il contabile parlerà con Alfonso dei suoi sentimenti per Maria e il ragazzo si unirà al pensiero di Armando e non esiterà a spronarlo a farsi avanti con la sarta di Partanna.

Dopo la delusione avuta da Rocco, anche per la signorina Puglisi sarebbe ora di voltare pagina e Vito potrebbe essere la persona giusta per lei. Alfonso, inoltre, penserà anche ai suoi problemi di cuore e proverà a strappare un invito a Irene Cipriani, ma la ragazza lo deluderà ancora una volta perché non accetterà.

Vittorio farà un passo verso Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 22 novembre rivelano che, dopo averci riflettuto, Vittorio deciderà di fare un passo nei confronti di Matilde. Il dottor Conti parlerà con la cognata di Marco e le dirà che gli dispiacerebbe molto se dovesse lasciare il suo lavoro al grande magazzino. Al Paradiso, però, irromperà una tragica notizia che sconvolgerà il mondo: il Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, è stato assassinato.

Il Paradiso delle signore non andrà in onda nelle due settimane dal 28 novembre al 9 dicembre perché la Rai darà spazio ai Mondiali di calcio, ma in compenso la soap italiana andrà in onda durante il periodo natalizio senza nessuna pausa, a differenza degli anni precedenti.