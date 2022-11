Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre, Edoardo Tavassi ha organizzato uno scherzo ai suoi compagni d'avventura del GFVip 7. Nello specifico, il 37enne ha radunato tutti i coinquilini della casa e ha riferito di essere stato squalificato per aver infranto il regolamento. Sui volti dei "vipponi" è apparso lo sconforto per cercare di capire l'accaduto. Solo in un secondo momento il 37enne romano ha rivelato che si trattava di uno scherzo.

Lo scherzo del concorrente

Grazie alla complicità di Patrizia Rossetti, Tavassi ha messo in atto uno scherzo ai danni dei suoi compagni d'avventura.

Nella notte tra martedì e mercoledì 9 novembre, il 37enne ha radunato tutti i suoi coinquilini per dare una comunicazione che lo riguardava. Edoardo dispiaciuto ha raccontato di essere stato squalificato per avere pronunciato una frase all'interno della casa che non era ammessa da regolamento.

La notizia della squalifica del neo concorrente romano ha gettato nello sconforto tutti i concorrenti del GFVip 7, poiché Tavassi grazie alla sua simpatia è riuscito ad instaurare un bel rapporto con tutti i "vipponi". Sarah Altobello si è mostrata cupa e preoccupata in volto mentre Patrizia ha abbracciato il coinquilino che piangeva disperato. Una volta svegliati tutti i concorrenti per l'amara notizia, Tavassi ha deciso di gettare la spugna spiegando che si trattava di uno scherzo.

EDOARDO TAVASSI IL GRANDE FRATELLO SEI TU, È RIUSCITO A FAR ALZARE DAL LETTO MEZZA CASA PREOCCUPATI PER LUI E PATRIZIA COMPLICE STO MALISSIMO#gfvip pic.twitter.com/Y272QAU62l — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

I fan divertiti per lo scherzo di Tavassi

I telespettatori della diretta h24 del GFVip 7 hanno potuto assistere allo scherzo.

Su Twitter, moltissimi utenti si sono complimentati con Tavassi per quanto accaduto. Un utente ha affermato: "Merita un Oscar". Un altro utente ha sostenuto che da oggi in poi nessuno crederà più agli scherzi di Edoardo Tavassi. Alcuni telespettatori sono rimasti spiazzati per il ruolo di "complice" interpretato perfettamente da Patrizia Rossetti: "Superlativi".

Un telespettatore ha chiosato: "L'ho visto in diretta, Edoardo credibile".

Chi è Edoardo Tavassi?

Edoardo Tavassi è il fratello di Guendalina Tavassi. Il 37enne ha partecipato alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Edoardo era in lizza per vincere il Reality Show, ma a causa di un grave infortunio al ginocchio è stato costretto al ritiro poche settimane prima che terminasse il programma. Nel passato sentimentale di Tavassi, c'è una relazione con Diana Del Bufalo: anche se i due si sono detti addio, sono rimasti ottimi amici.

Al GFVip 7, Edoardo sta conquistando tutti con la sua simpatia a tratti pungente. All'interno della casa e all'esterno Edoardo risulta essere uno dei preferiti.