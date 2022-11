Al Grande Fratello Vip 7, mentre era in giardino a fumare, Edoardo Tavassi è stato chiamato da un'autrice, la quale gli ha detto di andare in confessionale.

Il concorrente romano, però, si è rifiutato di andarci subito, dicendo che avrebbe dovuto finire di fumare la prima sigaretta della giornata.

Tavassi: prima la sigaretta, poi il confessionale

In un video che sta circolando sui social, in particolare su Tik Tok, si può vedere il momento in cui Edoardo si è rifiutato di andare subito in confessionale.

Dopo essere stato chiamato da un'autrice, il concorrente ha replicato: "No, Tavassi si fuma la prima sigaretta del giorno, che non si tocca, pure se mi cacciate".

Il 37enne romano ha quindi consigliato alla produzione di chiamare un altro coinquilino, aggiungendo che dopo aver finito di fumare avrebbe raggiunto il confessionale. L'autrice ha accettato la proposta ed è passata oltre.

La reazione dei telespettatori

La clip su Edoardo Tavassi è stata commentata dai telespettatori sui social. Molte persone hanno ironizzato su quanto accaduto. Un utente, ad esempio, ha detto che nella casa c'era bisogno di un concorrente come Edoardo che ha portato allegria e un po' di sana follia. Un altro ha sottolineato come, a volte, gli autori convochino in confessionale i concorrenti nei momenti meno opportuni. Sono arrivate poi anche delle critiche verso l'atteggiamento del romano.

Nei giorni scorsi, un episodio simile era accaduto anche a Daniele Dal Moro. L'imprenditore veneto era in giardino, quando è stato convocato in confessionale da un'autrice. Come ha fatto Tavassi, anche Dal Moro ha chiesto di attendere che finisse di fumare.

Il percorso di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è arrivato al Grande Fratello Vip 7 due settimane fa insieme ad altri cinque concorrenti: Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Oriana Marzoli.

Nel video di presentazione, Edoardo si è descritto come una persona schietta e perennemente alla ricerca dell'amore. Inoltre ha aggiunto di volersi riscattare dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi: quando era a un passo dalla finale ha dovuto lasciare il gioco per un infortunio al ginocchio.

Nella casa di Cinecittà, il concorrente capitolino sta dimostrando di avere un certo feeling con Micol.

Tavassi ha ammesso di essere interessato alla coinquilina, mentre quest'ultima al momento lo considera solo un amico. Nonostante ciò, sui social sono già emersi i fan degli "Incorvassi", nella speranza che tra Edoardo e Micol possa sbocciare l'amore.