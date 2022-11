Wilma Goich sta diventando un dei personaggi più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto da quando Wilma ha ammesso di essere attratta da Daniele. Le sue parole e i sentimenti che continua a professare nei riguardi di Daniele Dal Moro, più giovane di lei di 40 anni, le hanno fatto conquistare sui social l'appellativo di "Nonnì", ma la cantante è certa di ciò che sente e non solo, è altrettanto certa di essere corrisposta dall'ex tronista di Uomini e Donne. Confidandosi con le coinquiline Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, Wilma non si è fatta problemi a parlare di "amore2, affermando che anche Daniele le lancia degli sguardi che a suo vedere vanno oltre l'amicizia.

Le confessioni di Wilma a Patrizia e Sarah

Dopo aver usato parole ben poco lusinghiere nei confronti di Nikita Pellizon e Micol Incorvaia, "colpevoli" a suo vedere Di essersi avvicinate troppo a Daniele, Wilma Goich si è lasciata andare a delle confidenze con Patrizia e Sarah, che ormai per la cantante sono diventate due punti di riferimento, soprattutto quando ha bisogno di sfogarsi. Spinta dalle compagne di viaggio, ha ammesso che quello che sente per Dal Moro ha un nome ben definito e corrisponde ad "amore". Ancora una volta la donna non si è nascosta, anzi ha palesato ciò che prova.

"Lui può fare quello che vuole però io lo so. È amore? Sì!", ha affermato con sicurezza Wilma parlando con Sarah, e aggiungendo che di certo la situazione non è facile.

2Tutti e due siamo consapevoli", ha poi proseguito la cantante, chiarendo così il suo punto di vista che a questo punto acquisisce dei contorni ben delineati e precisi. Secondo Wilma, Daniele prova per lei lo stesso tipo di sentimento. Inoltre, sempre dal punto di vista di Goich, lei e Daniele sono uguali e per questo si riconoscono con uno sguardo.

Daniele ricambia davvero Wilma?

Ma sarà davvero così? Daniele sarà davvero innamorato della cantante? Per il popolo del web l'unico sentimento che unisce Dal Moro a Goich è affetto e amicizia, ma nulla di più. D'altra parte, l'ex tronista si sta avvicinando ultimamente ad altre coinquiline e non ha mai affermato nulla che possa far pensare a qualcosa che vada oltre la stima nei riguardi di Wilma.

Dopo aver già affrontato l'argomento in puntata coinvolgendo anche Elenoire Ferruzzi, anche lei invaghita di Daniele, Alfonso Signorini non potrà non dedicare un momento alla questione visto che il popolo del web non vede di buon occhio il modo in cui Wilma appella ogni ragazza che si avvicina all'ex tronista.

Inoltre Daniele potrebbe avere la possibilità di chiarire una volta per tutte la sua posizione, evitando in futuro di trovarsi in situazioni scomode.