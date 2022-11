Antonino prova a raggirare gli autori del GF Vip e crede di averla fatta franca alle tantissime telecamere presenti all'interno della casa del GF Vip 7.

Nel corso degli ultimi giorni, l'ex compagno di Belen Rodriguez si è recato più volte in magazzino insieme a diversi compagni di gioco, per ascoltare i loro sfoghi e lasciarsi andare a momenti confidenziali.

Il motivo? Antonino crede fermamente che le immagini del magazzino non vengano trasmesse in diretta tv e in tal modo di riuscire a farla franca agli autori del reality show Mediaset.

Antonino Spinalbese convinto di raggirare gli autori del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, durante le ultime giornate trascorse all'interno della casa del GF Vip, Antonino Spinalbese si è più volte recato in magazzino per ascoltare gli sfoghi di alcuni suoi amici.

È successo lunedì notte, quando al termine della diretta si è isolato in magazzino insieme ad Antonella Fiordelisi, per ascoltare lo sfogo della ragazza fortemente provata dopo l'incontro avvenuto in diretta con il suo ex fidanzato Gianluca.

Nelle ultime ore Antonino ha avuto modo di "isolarsi" in magazzino anche con Oriana, una delle ultime arrivate all'interno della casa del GF Vip, la quale ha confessato di non credere nella buonafede di Antonella nei confronti di Edoardo Donnamaria.

'Lì non c'è la diretta', la tesi di Antonino sul magazzino del GF Vip 7: ecco perché

Sta di fatto che, alla luce di questi incontri avvenuti in magazzino, Antonino è convinto di aver raggirato gli autori, dato che secondo lui le immagini non vengono trasmesse in diretta televisiva e quindi non possono essere mostrate al pubblico.

Chiacchierando con Oriana, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez si è detto praticamente certo di questa sua teoria, tanto da lasciare senza parole la concorrente spagnola.

"Si sta benissimo di là, perché non c'è diretta. Registra, ma non va in tv. Quindi sto lì, sto benissimo", ha sentenziato Antonino parlando delle sue fughe in magazzino, dove crede di non essere mostrato agli spettatori del Grande Fratello Vip.

Oriana mette in dubbio la tesi di Antonino sul magazzino del GF Vip 7

"Ma ti pare? In Spagna lo mettono", ha subito replicato Oriana, che è apparsa perplessa di fronte a questa constatazione di Antonino.

"Ma qua siamo in Italia, non lo mettono", ha replicato l'ex di Belen convinto al 100% di questa cosa.

Peccato, però, che gli sfoghi di Antonino con Antonella e Oriana, avvenuti in magazzino, siano stati non solo ripresi, ma anche trasmessi in diretta sul canale 55 del digitale terrestre, dove tutti i giorni viene trasmesso il live 24 ore su 24 dalla casa del GF Vip 7.