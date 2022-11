In arrivo una svolta per Salvatore nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda a novembre. Stando alle anticipazioni, Salvo troverà l'amore molto presto, voltando definitivamente pagina con Anna, ormai lontana con Irene e Quinto. Il rapporto con Elvira crescerà sempre di più e ci sarà un momento in cui i due si avvicineranno molto. Intanto, Flora si sentirà profondamente in colpa per quanto fatto a Maria, nonostante Umberto la sproni a mantenere il silenzio e pensare solo alla sua carriera. Tempo di bugie anche per Clara, bugie che verranno scoperte da Irene.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Irene smaschera Clara

Per aiutare la sua famiglia, Clara ha accettato un secondo lavoro piuttosto pesante e che la mette in difficoltà. L'arguzia e l'intuito di Irene saranno come al solito vincenti, tanto da smascherare la collega. La situazione è delicata.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Armando spronerà Vito a farsi avanti con Maria. Ferraris ha capito che è un bravo ragazzo e che vuole solo il meglio per la giovane Puglisi, che già ha tanto sofferto per amore.

Nonostante i consigli di Armando, la timidezza di Vito gli impedirà di confessare i suoi sentimenti alla bella Maria.

Salvatore ed Elvira si avvicinano nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Dopo l'addio di Anna, Salvo è sprofondato in un profondo stato di dolore e apatia. Elvira gli è stata vicino, nonostante la sfuriata di Salvatore in occasione della sua festa a sorpresa. Il giovane Amato si è poi scusato, iniziando ad apprezzare la vicinanza della Venere.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono un avvicinamento importante tra Salvatore ed Elvira. In un momento in cui avranno occasione di restare soli, Salvatore le confiderà il suo reale stato d'animo.

Il Paradiso delle Signore: Flora si sente in colpa nei confronti di Maria

Per cercare di risollevare l'umore di Marco, Adelaide organizza un concorso letterario al Circolo, nel quale il nipote vestirà i panni del giudice.

In questo modo, spera di risvegliare in lui l'interesse per la scrittura e il giornalismo.

Infine, nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Flora comincerà a pensare al brutto gesto che ha fatto nei confronti di Maria, rubandole l'idea del vestito. Accanto a lei ci sarà Umberto, che la spronerà a non avere rimorsi se non vuole che la sua carriera venga distrutta in un attimo da Adelaide, che non aspetta altro.

Nessuno sa, Umberto compreso, che Flora sta già maturando importanti decisioni che riguardano sia il suo futuro professionale che il rapporto con Guarnieri.