Sono passati pochi giorni da quando Luca Onestini è rientrato nella casa del GF Vip, ma sono già un paio le situazioni in cui ha nominato una delle sue più chiacchierate ex fidanzate. L'altra sera, ad esempio, il ragazzo ha spronato Edoardo Tavassi a buttarsi in un serrato corteggiamento verso Soleil Sorge, che da sempre è il suo sogno. Nel dialogare con il romano, però, il neo concorrente ha detto che l'influencer italoamericana sarebbe stata con uomini peggiori del coinquilino.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Anche se è passato un anni dalla sua partecipazione al GF Vip, Soleil Sorge continua a essere nei pensieri di molti nuovi concorrenti.

Alcune ore fa, ad esempio, Edoardo Tavassi ha palesato il fortissimo interesse che nutre nei confronti dell'italoamericana da sempre, arrivando a descriverla come la sua donna ideale sia fisicamente che caratterialmente.

Nell'elogiare l'influencer che ha incrociato da lontano in una puntata di Isola Party qualche mese fa, però, il romano si è detto certo del fatto che non sarà mai corrisposto, quindi il suo è un "amore platonico" o a senso unico.

Luca Onestini ha sentito le parole del coinquilino e, un po' a sorpresa, l'ha spronato a farsi avanti con la sua ex fidanzata, soprattutto perché sostiene di conoscere alcuni uomini con i quali è stata e che non avrebbero nulla in più del fratello di Guendalina.

La battuta sulla sorella Guendalina al GF Vip

Anziché defilarsi dalla conversazione per evitare di incappare in qualche imbarazzo, Luca si è rivolto a Edoardo e gli ha detto: "Ti devi buttare, lei è stata con gente peggio di te. Al massimo il no già ce lo hai".

Dopo che Tavassi ha chiesto spiegazioni sulle parole "uomini peggiori" che ha usato per supportarlo in un eventuale corteggiamento nei confronti di Soleil, Onestini ha aggiunto: "Tu non ti consideri e questo non va bene, sbagli".

Insomma, il neo concorrente del GF Vip 7 si è detto certo del fatto che Sorge potrebbe trovare interessante il romano e non ha escluso che tra loro potrebbe nascere una simpatia lontano dai riflettori.

Il ragazzo, invece, è apparso piuttosto pessimista, conscio del fatto che la bellissima influencer avrebbe altri gusti e quindi lui non avrebbe le caratteristiche dell'uomo che potrebbe fare breccia nel suo cuore.

Tavassi conquista tutti al GF Vip

Da quando ha messo piede nella casa del GF Vip, Edoardo è entrato nel cuore del pubblico e dei coinquilini: non c'è vippone, infatti, che in questi giorni non abbia apprezzato la simpatia e la spontaneità del nuovo arrivato.

I telespettatori di Canale 5, però, già conoscevano la verve da intrattenitore di Tavassi, anche perché lo hanno visto per mesi nel ruolo di naufrago dell'Isola dei Famosi da marzo a maggio scorso.

Tra le mura di Cinecittà, però, il romano è da solo (in Honduras gareggiava con coppia con sua sorella) e la maggior parte dei fan lo sta amando ancora di più.

Sono tante le risate che il giovane sta strappando a chi segue il reality-show 24 ore su 24, come quando ha punzecchiato bonariamente Guendalina.

"Inutile che la salutate, lei sta sempre dal chirurgo e non guarda", ha detto Edoardo in un momento di svago.

La diretta interessata ha replicato con ironia su Instagram, dimostrando ancora una volta il fortissimo legame che ha con il fratello e la complicità che li porta a prendersi in giro senza mai offendersi.

Stando a quest'inizio, Tavassi potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria della settima edizione del GF Vip. Si ricorda, infatti, che il giovane non ha potuto competere per il trofeo dell'Isola 2022 a causa di un infortunio al ginocchio, altrimenti era uno dei favoriti assieme a Nicolas Vaporidis.