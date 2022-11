S'ingarbugliano le trame de Il Paradiso delle Signore, specie nelle puntate trasmesse il 17 e 18 novembre. All'interno dell'atelier milanese si continuerà a respirare aria di spaccatura tra le stiliste Maria e Flora. Le due finiranno per prendere le distanze l'una dall'altra, ma questa spaccatura finirà per addolorare entrambe. La situazione peggiorerà quando la stilista Ravasi finirà per copiare l'abito della sua rivali, diventando a tutti gli effetti una falsaria. Questa situazione non sfuggirà all'attenzione di Matilde che metterà subito Vittorio al corrente dell'accaduto, ma poi apprenderà che Flora ha già messo a segno la sua prossima mossa!

Marco si lascerà ispirare da un'aspirante giornalista e riceverà un'importante offerta di lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 17 novembre 2022

Nell'appuntamento de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 17 novembre vedremo la contessa di Sant'Erasmo presentarsi al negozio di abbigliamento per parlare con la sua rivale. Mentre Flora verrà messa in guardia da Adelaide, Umberto se la prenderà molto duramente con Ezio. Quest'ultimo, nonostante le parole del commendatore Guarnieri, non avrà minimamente intenzione di fare marcia indietro e chiedere scusa, arrivando al punto di licenziarsi dall'atelier.

Si continuerà a dare spazio a Marco di Sant'Erasmo nelle prossime vicende della daily soap di Rai 1.

Il ragazzo, dopo i recenti accadimenti che lo hanno portato a maturare la possibilità di lasciare il mondo del giornalismo, si lascerà ispirare da un'aspirante giornalista e rifletterà sulla sua carriera. Frattanto Matilde farà una certa scoperta che riguarderà Flora. A quanto pare la stilista del Paradiso delle Signore è una plagiatrice, visto che ha copiato l'abito di Maria Puglisi!

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntata 18 novembre 2022, un'importante proposta di lavoro per Marco

Grandi movimenti anche all'interno dell'ultima puntata della settimana. Venerdì 18 novembre Ezio rassegnerà le dimissioni da direttore della ditta Palmieri e informerà Vittorio Conti del suo gesto. Ezio, inoltre, chiederà al direttore del Paradiso di non rivelare a nessuno ciò che ha fatto, in modo particolare a Veronica.

Sentendo odore di mistero, Gloria inizierà a nutrire dei sospetti sul suo ex.

Marcello farà colpo su Adelaide, spingendola ad abbassare la guardia e ad avvicinarsi al ragazzo. Nuove porte professionali si stanno per spalancare per Marco, il quale riceverà un'offerta di lavoro decisamente ghiotta. Dopo la scoperta fatta riguardo Flora Gentile Ravasi, Matilde non saprà come muoversi. Dovrà mettere al corrente la contessa oppure no? E con questi dubbi ad attanagliarle la mente, Matilde si rivolgerà a Vittorio ma finirà per scoprire che la stilista ha già mosso la sua prossima pedina sulla scacchiera! Il rapporto tra Flora e Umberto sta per giungere a una svolta inattesa per via della decisione maturata dalla figlia di Achille.