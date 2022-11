Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito alle puntate che saranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 novembre rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena che provocheranno diverse reazioni nei telespettatori. Flora Gentile Ravasi continuerà a bocciare le creazioni della sarta Maria Puglisi, e Vito Lamantia si farà in quattro per tirarle su il morale. Irene Cipriani scoprirà le bugie di Clara Boscolo e don Saverio si preoccuperà tantissimo per sua nipote. Ezio Colombo riceverà un duro richiamo da Umberto Guarnieri e prenderà una decisione molto difficile che riguarda il suo lavoro alla ditta Palmieri.

Ne parlerà solo con Vittorio Conti, ma Gloria Moreau inizierà a sospettare che il suo ex nasconda qualcosa. E mentre Marco riceverà un’offerta di lavoro, Marcello deciderà di sorprendere Adelaide di Sant’Erasmo con un gesto che farà colpo sulla donna, spingendola ad avvicinarsi al ragazzo. Infine, Matilde Frigerio scoprirà qualcosa di brutto su Flora e sarà combattuta se rivelarlo oppure no alla contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Flora boccia l’abito di Maria

Nessuno riuscirà a far cambiare idea a Marco riguardo alla sua decisione di lasciare definitivamente la carriera giornalistica. Stefania, però, non demorderà ad escogiterà un altro piano per convincerlo a non mollare il suo posto di lavoro.

Maria, intanto, mostrerà a Flora un abito che ha creato ma riceverà l’ennesimo parere negativo. Successivamente, la giovane Puglisi informerà Vittorio che il suo abito è stato bocciato e Matilde non la prenderà affatto bene. Adelaide vorrà impossessarsi di una serra abbandonata e chiederà a Marcello di raccogliere informazioni sull’immobile.

Ezio, intanto, preparerà le valigie e si trasferirà a casa del signor Conti. Nel frattempo, Flora racconterà di aver trovato un modo per scartare le creazioni della giovane sarta di Partanna e Umberto si congratulerà con la sua amata.

Salvatore ritorna dopo il viaggio a Londra

Stefania, dopo l’ennesimo fallimento, chiederà a Matilde di aiutarla a far cambiare idea a Marco.

Salvatore rientrerà a Milano, ma la sua piccola vacanza a Londra non è stata in grado di fargli dimenticare la sua amata Anna. Nonostante ciò, il giovane barista sarà determinato a guardare al futuro. Vittorio sarà sempre più convinto che è meglio stare alla larga da Matilde, soprattutto dopo la loro ultima discussione. Marcello si prefiggerà un obiettivo: conquistare la fiducia della contessa di Sant’Erasmo facendole avere a tutti i costi la serra su cui ha messo gli occhi. Ci riuscirà? Vito apprenderà che Maria ha ricevuto l’ennesima delusione professionale e farà di tutto per risollevarle l’animo. La incoraggerà a credere sempre in se stessa e a non abbandonare il lavoro, nonostante gli innumerevoli pareri negativi della stilista Gentile Ravasi.

Irene scopre le bugie di Clara nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo un lato dolce della contessa di Sant’Erasmo. Nel dettaglio, Adelaide, per amore di suo nipote, deciderà di dargli la carica di giudice al concorso letterario che si terrà al Circolo. Irene, intanto, scoprirà che Clara non le ha detto la verità sul suo secondo lavoro. Tra Salvo ed Elvira s’instaurerà un legame d’amicizia molto profondo e il giovane barista le confiderà il suo vero stato d’animo. Armando cercherà di convincere Vito a parlare a Maria dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Flora inizierà a sentirsi molto in colpa per come sta trattando Maria e Umberto la inciterà a non farsi nessun tipo di scrupolo.

Don Saverio preoccupato per Clara

Don Saverio si preoccuperà moltissimo per sua nipote. Infatti, il sacerdote verrà a sapere che Clara, per sostenere economicamente la sua famiglia, fa le pulizie in un palazzo. Armando deciderà di dare un’altra opportunità alla giovane Boscolo. Adelaide si presenterà a sorpresa all’atelier del Paradiso delle Signore per ricordare a Flora che la guerra non è ancora terminata. Nel frattempo, il banchiere Guarnieri rimprovererà Ezio in maniera dura e il signor Colombo deciderà di licenziarsi dalla ditta Palmieri. Grazie alle parole di un’aspirante giornalista, Marco inizierà a riflettere bene sulla sua decisione di abbandonare il mondo del giornalismo. Matilde, nel frattempo, farà una scoperta agghiacciante: Flora ha copiato l’abito di Maria e lo ha spacciato per suo.

E così inizierà a capire che i sospetti di Adelaide erano fondati.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate 14-18 novembre: Marco riceve un’offerta di lavoro

Il direttore del Paradiso delle Signore verrà a sapere che Ezio non lavora più alla ditta Palmieri e prometterà al suo nuovo inquilino di non farne parola con nessuno. Gloria, conoscendo benissimo Ezio, intuirà che il suo ex sta nascondendo qualcosa di grave e lo costringerà a vuotare il sacco. Marcello compirà un gesto che lascerà senza parole Adelaide e quest’ultima deciderà di avvicinarsi sempre di più a lui. Marco, grazie al suo talento giornalistico, riceverà un’allettante offerta di lavoro. Matilde sarà ancora combattuta se rivelare o no ad Adelaide la scorrettezza di Flora.

Ne parlerà con Vittorio e verrà a sapere che la stilista Ravasi ha fatto una mossa che non si sarebbe mai aspettata da lei. Nel frattempo, Flora prenderà in mano le redini della sua vita sentimentale.