Durante il momento dedicato alle nomination, Pamela Prati ha spiazzato tutti chiedendo il ritorno della casa del GF Vip di Marco Bellavia. Prima di palesare il suo voto contro uno dei coinquilini, la soubrette ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter riavere tra le mura di Cinecittà l'uomo che le ha fatto perdere la testa le prime settimane, e l'ha fatto dicendosi pronta anche a condividere con lui il letto. Il mental coach ha accettato la proposta e, senza pensarci troppo, ha acconsentito ad affrontare cinque giorni di quarantena pur di riabbracciare la sua "amata".

Colpo di scena al GF Vip 7

Verso la fine della puntata del GF Vip che è andata in onda giovedì 3 novembre, Alfonso Signorini è stato spiazzato da una richiesta di una concorrente.

Prima di fare la sua nomination palese, Pamela si è rivolta al conduttore e gli ha detto: "Fai rientrare Bellavia".

Senza girarci troppo intorno, la vippona ha esortato il padrone di casa del reality Mediaset a metterci una buona parola affinché Marco possa tornare tra le mura di Cinecittà per riprendere la loro conoscenza da dove è stata bruscamente interrotta qualche settimana fa.

Il presentatore ha domandato a Prati se rivuole vicino il mental coach perché è stanca di dormire da sola e lei, senza pensarci su, ha risposto: "Sì, voglio dormire con lui va bene?".

La protagonista del format di Canale 5, dunque, ha espresso la volontà di tornare a vivere sotto lo stesso tetto con l'uomo al quale si è legata tanto tra fine settembre e inizio ottobre, finché lui non ha deciso di abbandonare il gioco.

Fan del GF Vip al settimo cielo per il 'belprati'

Signorini si è subito rivolto a Marco, che proprio il 3 novembre è tornato in studio per commentare la puntata come tutti gli ex concorrenti, e gli ha chiesto cosa ne pensava della proposta di Pamela.

Bellavia si è detto stupito della richiesta di Prati, soprattutto perché l'ha fatta senza girarci troppo intorno e palesando un forte interesse nei suoi confronti.

"Questa è una dichiarazione un po' spudorata, ma va bene. Io ci vado, faccio la quarantena", ha risposto il mental coach tra gli applausi del pubblico presente.

Alfonso non si aspettava questo scambio di battute e, visibilmente divertito, ha chiesto a Marco se affronterebbe davvero cinque giorni di isolamento in una stanza d'albergo pur di tornare nella casa come richiesto da Pamela.

"Sono pronto e voglio supportarti in questa avventura", ha chiosato l'ex vippone prima che la soubrette lo salutasse dicendogli che lo aspetta a braccia aperte.

Decisione in mano alla produzione del GF Vip

Per poter rientrare nella casa anche solo per qualche giorno, per regolamento Marco dovrebbe affrontare un breve periodo di isolamento in una stanza d'hotel.

Signorini ha ricordato a Bellavia questa regola quando lo ha sentito accettare la proposta di Pamela in diretta.

L'ultima parola, però, spetterà agli addetti ai lavori, gli stessi che devono tutelare la salute mentale del conduttore che solo poche settimane fa ha abbandonato il gioco in preda ad un malessere psicologico importante e serio.

L'affetto che è nato tra quelli che i fan hanno ribattezzato "belprati", però, sembra superare l'ostacolo della quarantena, e non è da escludere che il mental coach rientri davvero tra le mura di Cinecittà in futuro.

D'altronde, le puntate quasi interamente dedicate al "caso Bellavia" sono quelle che hanno fatto registrare gli ascolti più alti della settima edizione del GF VIP, quindi alla produzione converrebbe anche riavere l'uomo nella casa e soprattutto al fianco di Pamela che non vede l'ora di riabbracciarlo davanti alle telecamere.