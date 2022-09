Pamela Prati torna come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 7, dopo aver già partecipato al reality durante la prima edizione. Showgirl di punta soprattutto negli anni Novanta, negli ultimi tempi è stata al centro del gossip per la presunta relazione con Mark Caltagirone e le relative nozze con un uomo che si è rivelato inesistente. Il caso mediatico è stato l'argomento di punta di molti salotti televisivi.

Quanti anni ha Pamela Prati? Carta d'identità

Nome e cognome: Paola Pamela Pireddu

Luogo di nascita: Ozieri (Sassari)

Data di nascita: 26 novembre 1958

Età: 63 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Professione: showgirl

Segno zodiacale: Sagittario

Dal mondo della moda alla tv

Pamela Prati nasce in Sardegna, ma all'età di 18 anni si trasferisce a Roma dove inizia a intraprendere la carriera da modella.

Posa per le copertine di diverse riviste, ma il successo nel mondo dello showbiz arriva grazie a Pier Francesco Pingitore, fondatore della compagnia teatrale de Il Bagaglino. La lancia come soubrette insieme a Valeria Marini nella trasmissione Biberon. Negli anni Novanta conduce diversi programmi televisivi come La sai l'ultima e Scherzi a parte.

Nel 2004 debutta nel mondo dei reality show partecipando a Il ristorante, mentre nel 2016 viene annunciata la sua partecipazione all'Isola dei famosi, ma rinuncia poco prima dell'inizio del programma.

Le partecipazioni al Grande Fratello Vip

Nel 2016 Pamela Prati è tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip. Viene squalificata durante la quarta puntata per diverse infrazioni al regolamento.

Pamela Prati torna come concorrente nella settima edizione del Gf Vip, annunciando la sua presenza con un'intervista al settimanale Chi.

Pamela Prati e il caso mediatico Mark Caltagirone

Nel 2019 Prati, ospite di Domenica Live, racconta di essere prossima al matrimonio con un imprenditore di nome Mark Caltagirone, che lavora negli Stati Uniti nel campo dell'edilizia.

Con il passare dei mesi i racconti della showgirl si arricchiscono di dettagli, infatti dichiara che con il suo futuro sposo ha anche due bambini in affido.

Tra stampa e web, però, iniziano a mormorare i primi dubbi sulla reale esistenza di Mark Caltagirone, soprattutto quando Pamela Prati annuncia lo slittamento delle nozze.

Nei salotti televisivi iniziano ad arrivare le prime accuse, infatti la showgirl e le sue agenti, Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo, vengono incolpate di aver inscenato una finta storia d'amore solo per acquisire popolarità.

Per Pamela Prati la situazione inizia a diventare ingestibile, per questo motivo ospite di Verissimo ammette che Mark Caltagirone non esiste. Secondo la sua testimonianza sarebbe stata plagiata in un momento della sua vita molto delicato, in cui era abbastanza vulnerabile.

Chi è il fidanzato di Pamela Prati?

Pamela Prati ha avuto una relazione con un poliziotto di nome Ciro Quaranta. Finita la storia conosce l'imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir e i due convolano a nozze in gran segreto a Las Vegas.

Si separano dopo due anni.

L'ultima storia degna di nota è con un ragazzo molto più giovane di lei di nome Francesco: pare che la relazione sia durata circa otto anni. Al momento risulterebbe single.

Pamela Prati su Instagram

Ha un profilo Instagram che conta circa 310.000 follower. Con post e storie racconta i momenti più importanti della sua vita professionale e privata.

Pamela Prati, il suo rigido stile di vita e altre curiosità

Pamela Prati ha dichiarato di seguire uno stile di vita sano. La sua dieta non comprende glutine, carne rossa e alcolici, e dorme circa otto ore per notte.

La showgirl non ha la patente e per spostarsi in città usa principalmente i taxi.

Ama lo sport, soprattutto la scherma.

Il video della squalifica nella prima edizione del GF Vip

Prati, durante la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ha dato del "filo da torcere" alla produzione. Sono state varie le sue infrazioni del regolamento, così alla quarta puntata viene squalificata. La sua reazione è rimasta negli annali del programma, con la showgirl che inveisce contro la produzione e chiede di chiamare un taxi per tornare a casa.