Per uno tra Pamela, Attilio e Giaele sta per concludersi l'avventura tra le mura del Grande Fratello Vip. Stasera, giovedì 10 novembre, sarà svelato l'esito del televoto aperto lunedì sera, decisivo per l'eliminazione di uno dei concorrenti appena citati. I sondaggi online sostengono che a lasciare la casa potrebbe essere la soubrette Prati, ultima nella maggior parte delle votazioni informali svolte su alcuni siti nei giorni scorsi.

Aggiornamenti sulla prossima puntata del GF Vip

Dopo quasi due mesi, una colonna portante della settima edizione del Grande Fratello Vip sta per andarsene.

Da lunedì scorso, infatti, è aperto un televoto che porterà all'eliminazione di uno tra Pamela, Giaele e Attilio, i tre più nominati della quindicesima puntata.

Stasera, 10 novembre, Alfonso Signorini leggerà il verdetto che porterà all'addio definitivo di un concorrente molto importante di quest'anno: chiunque uscirà, lascerà infatti un vuoto nelle dinamiche del gioco.

I sondaggi che sono stati indetti in rete negli ultimi giorni, fanno sapere che a rischiare di più sarebbe Pamela Prati: la showgirl è il fanalino di coda in quasi tutte le votazioni online che la vedono contrapposta a Romita (il preferito tra i tre per molti internauti) e a De Donà.

L'eliminato della sedicesima diretta del reality Mediaset, dunque, potrebbe essere la star del Bagaglino, già parecchio insofferente nei confronti del meccanismo da qualche settimana a questa parte.

La lamentela col conduttore del Grande Fratello Vip

Qualora dovesse essere davvero lei l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip del 10 novembre, Pamela non dovrebbe prendersela troppo a male.

Durante le nomination di lunedì scorso, infatti, Pamela Prati si è lamentata con Alfonso Signorini per le poche attenzioni che le ha dato dall'inizio della diretta.

"Non mi hai neanche salutata, sono come invisibile. Spero di uscire", ha detto con piglio deciso.

Una volta fuori dalle mura di Cinecittà, peraltro, Pamela potrebbe reincontrare l'ex concorrente Marco Bellavia.

Le lacrime di Romita al Grande Fratello Vip

Se Pamela sembra convinta di voler lasciare il reality, un altro concorrente al televoto teme l'eliminazione.

La sera prima della puntata, infatti, Attilio è scoppiato a piangere pensando all'eventualità di dover essere escluso dal gioco.

"Per me sarebbe un fallimento", ha detto Romita tra le lacrime i singhiozzi, mentre alcuni compagni d'avventura cercavano di consolarlo.

Il giornalista è quasi convinto che sarà lui a perdere la nomination contro Giaele e Pamela, che considera personaggi più forti dal punto di vista sia televisivo che delle dinamiche.

In realtà, il concorrente non sa che nella maggioranza dei sondaggi è lui il preferito del pubblico: Attilio è al primo posto in quasi tutte le votazioni online che sono state indette in questi giorni, nelle quali in cui è stato chiesto ai fan di esprimersi su chi vorrebbero salvare dei tre concorrenti in bilico.