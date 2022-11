Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi dal 21 al 25 novembre raccontano che Ezio (Massimo Poggio) sarà più che ma intenzionato a trovare un nuovo impiego prima di raccontare a Veronica (Valentina Bartolo) di essersi dimesso dalla ditta Palmieri. Gloria (Lara Komar), intanto, cercherà di convincere il marito a rivelare ciò che è successo alla compagna prima possibile, nel frattempo il signor Colombo parlerà con la capocommessa dei suoi progetti in merito al denim.

Moreau, inoltre, sarà vogliosa di aiutare Teresio a mettersi in proprio, mentre l'uomo sceglierà di mettere al corrente sia la compagna che Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro) di non lavorare più alle dipendenze del commendatore Umberto (Roberto Farnesi). Ezio, però, si accorgerà di non poter al momento intraprendere un percorso da libero professionista. Nel frattempo Veronica non vorrà saperne di far rientrare in casa il suo amato perché scoprirà qualcosa che la sconvolgerà. La mamma di Gemma, in ultimo, potrebbe decidere di lasciare Teresio credendo che lo stesso non abbia mai smesso di amare Moreau.

Veronica potrebbe sospettare che Ezio e Gloria abbiano una relazione clandestina

Dal subentro di Gloria tra i personaggi dell'amata soap opera, avvenuto nei primi episodi della scorsa stagione, l'idillio amoroso tra Ezio e Veronica è parso pian piano sgretolarsi.

La signora Zanatta non ha potuto non notare come il compagno, specialmente nei momenti di difficoltà, si è sempre rivolto, e continuerà a farlo anche nei prossimi episodi, quasi esclusivamente alla capocommessa.

D'accordo che il legame matrimoniale tra Teresio e Gloria è stato sancito come definitivamente valido dalla Sacra Rota, ma la mamma di Gemma potrebbe iniziare a sospettare che tra i due non ci sia soltanto un vincolo sacrale a legarli, bensì un amore tutt'altro che sfiorito.

Zanatta potrebbe lasciare Teresio credendo che ami ancora Moreau

La goccia che potrebbe far traboccare il vaso in merito alla storia tra Veronica ed Ezio nascerebbe da qualcosa che, come anticipato, vedrà Zanatta e che le farà decidere di non riaccogliere Teresio in casa.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali su cosa effettivamente vedrà Veronica, è probabile che quest'ultima si troverà per l'ennesima volta di fronte all'imponente feeling tra il compagno e la capocommessa.

Stufa di essere messa quasi sempre in secondo piano, Zanatta potrebbe decidere di troncare la storia sentimentale con Ezio credendo che ami ancora Gloria.