Soleil Sorge ha deciso di non possarci sopra alla stoccata ricevuta dal suo ex Luca Onestini. Quest'ultimo, al GFVip 7 ha consigliato ad Edoardo Tavassi di provare a corteggiare la influencer italo-americana visto che è stata fidanzata con persone diverse da Tavassi. A sua volta Soleil ha deciso di rispondere, lanciando un ulteriore frecciatina a Luca.

Le dichiarazioni di Onestini

Dopo essere entrati nella casa di Cinecittà, i sei nuovi concorrenti hanno iniziato a parlare per conoscersi meglio.

Parlando del tipo di donna ideale Edoardo Tavassi ha confidato di essere attratto da Soleil Sorge: "Ha tutte caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me".

Luca Onestini essendo l'ex fidanzato della influencer italo-americano ha spronato il coinquilino a fare un passo avanti verso la 28enne: "Ti devi buttare, è stata con gente peggio di te".

La risposta della influencer

La influencer italo-americana conduce GFVip Party con Pierpaolo Pretelli.

In attesa della 15^ puntata del GFVip 7, Pierpaolo ha mandato in onda la clip riguardante le dichiarazioni di Tavassi e Onestini. Anziché glissare, Soleil Sorge ha deciso di restituire la frecciatina al suo ex Luca: "Secondo me parlava di lui. Tra le peggiori qualità che ha proprio quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicarli".

La confessione di Edoardo (... e la frecciatina di Soleil 😏) sono tutto ciò di cui avevamo bisogno!



— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 7, 2022

In passato, Luca e Soleil hanno avuto una relazione.

I due erano usciti insieme da Uomini e Donne: lui era il tronista mentre lei la corteggiatrice. La relazione giunse al capolinea poco tempo dopo, perché quando Onestini si trovava al GFVip 2 venne informato dal fratello Gianmarco che la sua compagna lo aveva tradito con Marco Cartasegna. Da quel momento tra i due è calato il gelo e a distanza di anni non hanno mai avuto un chiarimento.

Addirittura, Luca Onestini sarebbe dovuto entrare lo scorso anno nella casa di Cinecittà ma per la presenza di Sorge decise di declinare l'invito di Alfonso Signorini.

Il commento di alcuni telespettatori

Sui social, non è passata inosservata la stoccata di Soleil rivolta al suo ex Luca Onestini.

Su Twitter, un utente si è complimentata per il modo in cui la influencer ha replicato all'attuale concorrente del GFVip 7 ma senza essere volgare.

Un altro utente ha affermato: "Brava Sole, hai centrato il punto come sempre". Un telespettatore che ha seguito la liaison del duo Sorge-Onestini ha chiosato: "Me lo ricordo quando Luca sminuiva anche te per fare il grande".

Ad una telespettatrice che ha spezzato una lancia a favore di Luca Onestini, un altro utente ha deciso di replicare: "Luca come fidanzato è sempre stato pessimo. Se non sai le cose almeno stai in silenzio".