Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 9 novembre, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena, in grado di lasciare tutti i telespettatori con il fiato ospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su Marco Di Sant'Erasmo. Il giovane nipote di Adelaide sta attraversando un momento molto difficile. Purtroppo, a causa della lotta tra sua zia e il Commendatore Umberto Guarnieri, a rimetterci è proprio il giornalista.

La legittimità del suo articolo inerente la tragedia del Vajont è stata messa in dubbio. Soltanto in questo modo e accedendo ai documenti utilizzati dal giovane, Umberto è in grado di ricattare la Contessa tenendola in pugno.

La direttrice del Paradiso si prodiga per suo nipote

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, la Contessa Adelaide si rende conto che Marco non soltanto deve fare i conti con la sete di vendetta di Umberto, ma ha provocato anche le reazioni di suo fratello Tancredi. Quest'ultimo è intenzionato a boicottare il giovane giornalista. Pertanto, dispiaciuta per quanto stia accadendo al talentuoso nipote, Adelaide si prodiga subito per trovargli un nuovo impiego, fissandogli dei colloqui con alcune testate giornalistiche.

Nel frattempo, tutte le Veneri cercano di tirare su il morale di Salvo. Purtroppo, però, quest'ultimo sembra essere inconsolabile e non si rende conto che, nonostante le buone intenzioni di Elvira, la tratta molto male. Quest'ultima, infatti, si offende per il suo atteggiamento sgarbato e ingiustificato.

Il contabile del Paradiso sorprende Maria

Intanto, continuano le tensioni che sono nate tra Ezio e Umberto. I due si trovano ai ferri corti a causa di un'incomprensione lavorativa. D'altronde, il signor Colombo ha agito in buona fede, concedendo dei permessi alle operaie della Palmieri. Tuttavia, il Commendatore non ha gradito il gesto, soprattutto perché non ne era stato preventivamente informato.

Pertanto, innervosito dalla situazione, lo ha umiliato. Fortunatamente, Ezio trova supporto in Vittorio, il quale comprende perfettamente le sue ragioni.

Successivamente, il nuovo contabile del Paradiso, Vito, cerca in tutti i modi di farsi notare dalla bella Maria. Questa volta, decide di organizzarle una bella sorpresa, senza restare anonimo.

Infine, man mano che trascorre più tempo con Matilde, la quale ha dimostrato di essere una grande risorsa all'interno del magazzino, Vittorio inizia a rendersi conto di provare effettivamente qualcosa per lei. Pertanto, si confida con il suo fidato amico Roberto.