Questa sera lunedì 7 novembre, in prime time su Canale 5, andrà in onda la quindicesima puntata del GF VIP. Nel corso dell'appuntamento odierno verranno trattati diversi temi: si parlerà di nomination e di sentimenti, ma ci sarà spazio anche per confronti e sorprese. Alfonso Signorini, con il supporto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, farà un bilancio sul percorso dei vipponi. Il padrone di casa, avrà modo di rivolgere alcune domande anche ai new-entry, che nel weekend hanno avuto modo di confrontarsi con il resto dei concorrenti. Non mancherà il verdetto del televoto, che di fatto porterà uno tra Attilio Romita, Nikita Pelizon e George Ciupilan, a rischio eliminazione.

Anticipazioni GF VIP 7, 15^ puntata: Antonella incontra il suo ex Gianluca

La prima parte di serata, vedrà protagoniste Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. L'ex schermitrice in settimana ha criticato apertamente la showgirl iberica, complice anche la gelosia che nutre nei riguardi di Edoardo Donnamaria. L'influencer campana ha espresso un parere negativo anche nei riguardi di Micol Incorvaia, sorella di Clizia (ex gieffina). Alfonso Signorini, nel primo pomeriggio di oggi, ha anticipato al pubblico che proprio Antonella questa sera riceverà una sorpresa ''non proprio graditissima". Fiordelisi riceverà la visita del suo ex fidanzato Gianluca. Come la prenderà? Staremo a vedere.

L'attenzione, tuttavia sarà focalizzata anche su Giaele De Donà, che sabato notte complice qualche bicchierino di troppo, si è lasciata andare ad un bacio passionale con Antonino Spinalbese.

L'imprenditrice non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell'hairstylist, malgrado all'esterno della casa fosse sposata. Alfonso Signorini durante la diretta avrà modo di rivolgere qualche domanda anche ai nuovi arrivati, soprattutto ad Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina) che in settimana ha elogiato a distanza la conduttrice del GF Vip Party, Soleil Sorge (concorrente del GF VIP 5).

GF Vip, il televoto: in nomination Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romita

Alfonso Signorini nel corso della quindicesima puntata comunicherà al pubblico l'esito del televoto attualmente in corso. In nomination ci sono: Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romina. Stando ai sondaggi del web, ad avere la meglio nel confronto a tre, dovrebbe essere Nikita.

Uno tra George e Attilio potrebbe dunque finire a rischio eliminazione in vista della puntata di giovedì 10 novembre. La settima edizione del Reality Show più longevo della televisione italiana sta riservando al pubblico di Canale 5 grandi emozioni e altrettanti colpi di scena.