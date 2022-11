La puntata di Un posto al sole di venerdì 18 novembre sarà ricca di colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Niko Poggi e i suoi cari verranno a sapere una notizia, che riguarderà Susanna Picardi e resteranno sconvolti. Bianca, invece, scoprirà qualcosa su Antonello e prenderà una decisione inaspettata, mentre Diego continuerà a tentare di fare breccia nel cuore di Lia.

Un posto al sole, anticipazioni 18/11: Niko è sconvolto e rivive il dolore per la scomparsa di Susanna

Niko non è riuscito a superare il dolore per la morte improvvisa e in giovane età di sua moglie. Nel mese di agosto, Susanna è morta, a causa della sparatoria di Lello Valsano. Dopo giorni di latitanza, grazie anche all'intervento di Franco Boschi, il camorrista era stato catturato, ma le cose potrebbero cambiare. Nell'episodio del 18 novembre, Poggi e i suoi familiari verranno a sapere una notizia su Picardi che li sconvolgerà. Le anticipazioni trapelate in rete non rivelano dettagli in più in merito a quanto accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Niko e le persone che avevano voluto bene a Picardi rivivranno il dolore e la rabbia per la morte della ragazza.

Al momento, potrebbe essere ipotizzabile che il boss del clan Argento, che in un momento di follia e vendetta aveva colpito Susanna e Viola, possa tornare in libertà, ottenere un permesso premio o possa riuscire ad avere uno sconto di pena. Nelle ultime settimane, Gianluca Pugliese, che presta il volto a Lello Valsano, aveva informato i suoi fan di essere tornato sul set e, pertanto, potrebbe tornare ad avere a che fare con le vicende legate alla famiglia Poggi e Nicotera.

Un posto al sole, trama 18/11: Bianca è scossa per Antonello e prende una decisione

Nell'episodio di Un posto al sole del 18 novembre, non ci sarà soltanto Niko che sarà sconvolto. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che anche Bianca sarà scossa e il suo stato d'animo verrà turbato da una notizia che avrà a che fare con Antonello.

Nel dettaglio, la figlia di Franco e Angela scoprirà qualcosa sul suo compagno di classe e si tratterà di una cosa molto importante. Al momento, non è ancora trapelato il dettaglio di quanto verrà a sapere la piccola Boschi, ma potrebbe essere ipotizzabile possa trattarsi della web challenge, che aveva visto coinvolti alcuni bambini della sua scuola. Nelle recenti puntate, era stato mostrato che Antonello era uno dei misteriosi organizzatori della pericolosa sfida, nella quale attraverso messaggi anonimi sul cellulare, impartiva ordini ai ragazzini. Le indiscrezioni trapelate in rete anticipano che Bianca prenderà una decisione inaspettata sul suo compagno di classe ma, attualmente, non è chiaro cosa intenderà fare la nipote di Renato.

Un posto al sole, episodio 18/11: Diego tenta di fare breccia nel cuore di Lia

Nel frattempo, Diego continuerà ad essere preso da Lia. Fin dal primo incontro con la governante di Roberto Ferri, il giovane Giordano era stato ammaliato dalla misteriosa ragazza, arrivata a Palazzo Palladini. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il figlio di Diego aveva scoperto che Longhi stava cercando i gioielli della sua famiglia, che erano stati nascosti, decenni prima, nel seminterrato di Alberto. Purtroppo, i preziosi monili erano stati presi da qualcuno, arrivato prima della domestica e, pertanto, Lia non aveva più motivo di rimanere nel condominio di Posillipo. Nell'episodio del 18 novembre, Diego tenterà di conquistare Longhi, spingendola a dimenticare il motivo per cui aveva trovato un lavoro nello stabile napoletano e cercherà di non farla andare via.