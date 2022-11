Giovedì 17 novembre, nella casa del Grande Fratello Vip 7 c'è stato un duro scontro tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Sui social, Guendalina Tavassi ha deciso di fornire la sua opinione su quanto accaduto: la 35enne ha preso le difese del fratello e ha definito la concorrente venezuelana una persona odiosa, cattiva e superficiale.

Le parole di Guendalina

Guendalina Tavassi sui social si è scagliata contro Oriana Marzoli, a causa dello scontro avuto fra la influencer e suo fratello.

In primis, Guendalina ha affermato che Oriana è una persona odiosa e cattiva.

Successivamente la 35enne si è divertita a modificare il nome della concorrente da Oriana a "Ornana". Successivamente la sorella di Edoardo Tavassi è rimasta spiazzata per aver sentito definire il fratello brutto e stupido. A tal proposito, Guendalina ha attaccato Marzoli: "Lei è una persona superficiale che pensa solo all'aspetto fisico". A quel punto la 35enne romana ha rivelato di non volersi abbassare al livello della concorrente venezuelana. Al tempo stesso, però, Guendalina si è lasciata andare ad una critica sull'eccessivo ricorso alla chirurgia estetica da parte di Oriana: "Vorrei ricordarle quando assomigliava a quella del Mondo di Patty".

La sorella di Tavassi aveva già discusso con un'altra concorrente

In occasione della 17esima puntata del Grande Fratello Vip 7, Guendalina Tavassi era entrata nella casa per fare una sorpresa al fratello. La diretta interessata aveva ironizzato su come Edoardo si dovesse approcciare al parterre femminile presente al Reality Show.

Successivamente la 35enne aveva chiesto un confronto con Antonella Fiordelisi, a causa di alcuni commenti alle spalle di Edoardo. Guendalina aveva invitato la 24enne a non sparlare alle spalle del congiunto: "Mio fratello a differenza tua è molto selettivo". Sebbene Antonella abbia cercado di difendersi rispondendo in latino, Guendalina le ha chiesto di parlare in italiano.

Lo scontro tra le due si è concluso con una serie di insulti.

Edoardo ai ferri corti con Oriana

Lo sfogo di Guendalina su Oriana Marzoli, è stato dettato da una lite avvenuta fra Edoardo Tavassi e la coinquilina venezuelana.

A detta del 38enne, Oriana si sarebbe avvicinata ai ragazzi più belli della casa escludendo tutti gli altri. Inoltre, Tavassi ritiene che Marzoli per avere visibilità all'interno del programma debba per forza intraprendere una relazione: "O ti fidanzi o di te non si parla".

Infine, Edoardo Tavassi ha sostenuto che nella vita è meglio essere brutto e antipatico ma intelligente, piuttosto che superficiale come sta dimostrando di essere la coinquilina.